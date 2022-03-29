【虛幣世界】比特幣連日上漲，再攀上４７０００美元

《經濟通通訊社２８日專訊》近期比特幣連日攀升，盡管經濟及股市仍充滿不確定性，但投

資者退加密貨幣市場仍有信心，比特幣目前企穩４７０００美元水平，而以太幣則企在３４００

美元，其他加密貨幣仍維持升幅。Ｇｅｎｅｓｉｓ Ｇｌｏｂａｌ Ｔｒａｄｉｎｇ市場洞察主

管Ｎｏｅｌｌｅ Ａｃｈｅｓｏｎ表示，基本上市場情緒普遍改善，數字貨幣大宗經紀商的交易

櫃檯於上周開始留意到看漲的基調，而且一些衍生品市場指標開始發出良好信號，其中貝萊德

（ＢＬＫ）和高盛（ＧＳ）在內的機構投資者對加密貨幣興趣不斷增加，提振了加密市場。

近期市場對「比特幣債券」略感興趣，有分析認為，薩爾瓦多的「比特幣債券」本應成為下

一個主權金融時代的第一章，但該項目似乎處於混亂狀態，有分析認為，這對投資者來說並不是

什麼大買賣。該債券本身不是由薩爾瓦多政府發行，而是由國有電力公司 ＣＥＬ 的子公司

ＬａＧｅｏ 發行。由於涉及復雜性和，而且比特幣脆弱價格，這對其他國家來說亦難以推銷。

據經濟通據數顯示，比特幣現報４７３６４﹒３４（美元．下同），升０﹒５１％（２４小

時比較．下同）；以太幣現報３３６０﹒７３元，升０﹒８４％；艾達幣報１﹒１８８元，升

１﹒５３％；瑞波幣報０﹒８７２４元，升０﹒９７％。（ｕｌ）



經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到：

ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｆｏｒｅｘ╱

ｃｒｙｐｔｏｃｕｒｒｅｎｃｙ﹒ｐｈｐ



又或者去Ｄｏｗｎ Ａｐｐ：

ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ╱

ｅｔｎｅｔ╱ｍｅｍｂｅｒ╱７５０７８

