《談國論企－黎偉成》工業巨企首二月多困業績欠佳

《談國論企》中國的全國規模以上工業企業於２０２２年１－２月份以利潤總額計的業績，

表現欠佳，乃因營業成本受到能源、資源價上升之困。環球能源、糧食等商品價格受俄烏之戰影

響進一步急漲，加上供應鏈樽頸甚至短缺之況日甚，相信中國的工商業短期所受的壓力不輕，惟

國家以深入實施創新驅動發展戰略和堅定實施內需戰略兩大戰略，更大「激發市場活力和發展內

生動力」，確保國民經濟保持穩中有進發展勢頭。



＊能源資源價格飆升使傳統工業經營回報受壓＊



來自中國國家統計局發布最新資料，全國規模以上工業企業（簡稱「企業」．下同）的利潤

總額，於２０２２年１－２月份累計１﹒１５７５萬億元同比僅增長５％，相對於２０２１年同

期多賺１﹒７９倍至１﹒１１４萬億元的表現，大為遜色，其中原因為企業去年之倍賺乃受

２０１９年績差的低比較基礎所致，惟重要的是受困於（一）營業成本的增幅高於收入，削弱盈

利能力，即：企業的營業成本於２０２２前２個月累計達１６﹒２９萬億元，同比增長１５％，

較實現營業收入１９﹒４萬億元的１３﹒９％升幅，少增１﹒１個百分點，遂使營業收入利潤率

僅達５﹒９７％，比上年之數大幅減少０﹒５個百分點。

值得注意的，是（二）國家統計局進行評估的４１個主要工業行業中，期內只有２１個行業

的利潤，同比有所上升，而有１９個行業則少賺，有一個行業減虧，業務業績表現無疑相當參差

，卻有共同的特點，即（Ｉ）多賺的行業，每多是與能源、資源業務有關的企業，特別是（ｉ）

石油及天然氣開採業的利潤總額，於２０２２年１－２月同比飆升１﹒５７倍之普，完完全全扭

轉２０２０年同期少賺２８﹒７％的劣況，當然受到石油價格於過去一年多由偏價水平，節節走

高到每桶約９０美元之所致。同樣的情況亦見之於（ｉｉ）煤炭開採和洗選業，亦多賺１﹒５５

倍。

和（ｉｉｉ）有色金屬冶煉和壓延加工業，亦多賺６３﹒８％；（ｉｖ）化學原料和化學製

品業賺利的升幅達到２７﹒３％。

能源、資源等行業之能夠普遍賺取到可觀的利潤回報，乃因相當產品價格期內均見明顯增長

和處於相對高位所拉動，而（ＩＩ）這又反來過對若干製造行業的企業面對頗是沉重的壓力，業

績也就難有厘想表現，其中（ｖ）紡織業利潤總額同比增１３﹒１％，遠低於２０２１年所增的

１﹒４３倍升幅；（ｖｉ）汽車製造業少賺９﹒９％，上年同期賺利的增長達２５﹒２６倍；

（ｖｉｉ）計算機、通信和其他電字設備製造業今年少賺７﹒３％，去年則多賺５８﹒９％；和

通用設備、專用設備甚至農副食品加工業等製造業的業績，亦每下愈況。

此使整體規模以上工業的（三）財政狀況，略見逆轉，如：產成品存貨於２０２２年２月末

達５﹒３８億元，同比增長１６﹒８％，產成品存貨周轉天數達１９﹒８天，較上年同期之數增

加０﹒３天。和應收帳款１８﹒８４萬億元亦增１４﹒８％。應收帳款平均回收期為５８﹒３天

，則增加０﹒５天。



＊美推俄烏戰事對中國推經貿科技戰皆有壓＊



由此可見，中國的以實業為主的製造業於２０２２年前兩個月的業務業績，每多受困於能源

資源價格急升後踞高不下的壓力，估計此一情況會持續下去和產生日益良深的負面效應，理由為

（１）最新的惡性問題為美國「陰毒王」拜登推手烏克蘭戰事，卻把責任完完全全直推給俄羅斯

，並聯群結隊的對俄進行瘋狂式的毫無差別「制裁」、封鎖、打壓，更力圖破壞俄、烏和談，使

此二國對世界各地出口的大量能源、資源和農產品、糧食受到重大的阻滯，國際原油價格近期暴

漲，農產商品期貨價格亦因供應預期不斷減少而節節走高，對本來已是反覆不穩的世界經濟造成

沉重的打擊。相信中國的規模以上工業企業的經營及回報在未來好數個月難寄厚望，中國經濟亦

添困。

麻煩的，還有（２）美國近年對華不斷推出經貿、科技戰，特別是封鎖高中芯予中國，使各

類中低檔芯片供應鏈受到嚴重短缺之壓，使世界各地的許許多多製造業的生產受到阻滯，產品供

應不足和價格上升，為另一負面因素。

和（３）新冠肺疫肆虐全球逾兩年，有越來越多人確診，投入海、陸、空運輸的人不斷減少

，港口出現樽頸情況，使物資交往嚴重受阻。

國務院總理李克強２０２２年３月５日發表《政府工作報告》談到結構政策時，強調要著力

暢通國民經濟循環，重點在於要堅定不移深化改革，並以深入實施創新驅動發展戰略和堅定實施

內需戰略兩大戰略，更大「激發市場活力和發展內生動力」，確保國民經濟保持穩中有進發展勢

頭的主要動力。國際疫情持續惡化和政經不穩，美國更趁亂挑起俄烏戰爭，甚至藉此強化對華圍

堵和攬炒，中國自強是最好的應對和反制。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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