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29/03/2022 09:33

《異動股》京東健康升逾一成，去年虧損收窄並斥３０億元回購

　　《經濟通通訊社２９日專訊》京東健康（０６６１８）現價升１０﹒６１％，報４６﹒４元
，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１６﹒５８％。該股成交約８２萬股，涉資３７７３萬
元。
　　京東健康宣布，截至去年１２月底止年度，錄得虧損１０﹒７３億人民幣，２０２０年同期
錄得虧損１７２﹒３億人民幣，每股虧損０﹒３５人民幣，不派息。期內，非國際財務報告準則
盈利１４﹒０２億人民幣，按年升９１﹒５％。收入３０６﹒８億人民幣，按年升５８﹒３％；
毛利７１﹒９７億人民幣，按年升４６﹒３７％。
　　截至２０２１年１２月３１日，年度活躍用戶數量達到１﹒２３３億，相比２０２０年淨增
加３３６０萬。報告期內，持續加強在醫療健康服務方面的能力建設，日均諮詢量快速增長，已
超過１９萬。
　　此外，京東健康公布，董事會已批准於未來２４個月期間，在公開市場回購最多價值３０億
元之股份計劃。於昨日至２０２２年舉行股東周年大會日期止期間，將根據股東於去年６月２３
日通過的購回授權進行購回，而後續將根據股東將於２０２２年及２０２３年股東周年大會上授
出的購回授權進行購回。
　　現時，恒生指數報２１７６６，升８１點或升０﹒３８％，主板成交３７﹒６２億元。國企
指數報７４３７，升４１點或升０﹒５６％。恒生科技指數報４５３８，升４４點或升
０﹒９８％。
　　即月期指新報２１７６３，跌５點，低水３點。即月國指期貨報７４３２，升１２點，低水
６點。即月科指期貨新報４５３７，升２６點，低水２點。
　　上證綜合指數報３２１９，升５點或升０﹒１７％，成交７１﹒５５億元人民幣。
　　深證成份指數報１１９９７，升４７點或升０﹒４０％，成交１４３﹒４０億元人民幣。

　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　京東健康（０６６１８）　　４６﹒４０元　升１０﹒６１％
　　京東物流（０２６１８）　　１８﹒５４元　　升０﹒７６％
　　京東集團（０９６１８）　２２６﹒２０元　　升０﹒６２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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