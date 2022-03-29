《異動股》京東健康升逾一成，去年虧損收窄並斥３０億元回購

《經濟通通訊社２９日專訊》京東健康（０６６１８）現價升１０﹒６１％，報４６﹒４元

，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１６﹒５８％。該股成交約８２萬股，涉資３７７３萬

元。

京東健康宣布，截至去年１２月底止年度，錄得虧損１０﹒７３億人民幣，２０２０年同期

錄得虧損１７２﹒３億人民幣，每股虧損０﹒３５人民幣，不派息。期內，非國際財務報告準則

盈利１４﹒０２億人民幣，按年升９１﹒５％。收入３０６﹒８億人民幣，按年升５８﹒３％；

毛利７１﹒９７億人民幣，按年升４６﹒３７％。

截至２０２１年１２月３１日，年度活躍用戶數量達到１﹒２３３億，相比２０２０年淨增

加３３６０萬。報告期內，持續加強在醫療健康服務方面的能力建設，日均諮詢量快速增長，已

超過１９萬。

此外，京東健康公布，董事會已批准於未來２４個月期間，在公開市場回購最多價值３０億

元之股份計劃。於昨日至２０２２年舉行股東周年大會日期止期間，將根據股東於去年６月２３

日通過的購回授權進行購回，而後續將根據股東將於２０２２年及２０２３年股東周年大會上授

出的購回授權進行購回。

現時，恒生指數報２１７６６，升８１點或升０﹒３８％，主板成交３７﹒６２億元。國企

指數報７４３７，升４１點或升０﹒５６％。恒生科技指數報４５３８，升４４點或升

０﹒９８％。

即月期指新報２１７６３，跌５點，低水３點。即月國指期貨報７４３２，升１２點，低水

６點。即月科指期貨新報４５３７，升２６點，低水２點。

上證綜合指數報３２１９，升５點或升０﹒１７％，成交７１﹒５５億元人民幣。

深證成份指數報１１９９７，升４７點或升０﹒４０％，成交１４３﹒４０億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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京東健康（０６６１８） ４６﹒４０元 升１０﹒６１％

京東物流（０２６１８） １８﹒５４元 升０﹒７６％

京東集團（０９６１８） ２２６﹒２０元 升０﹒６２％

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（ｈｃ）

