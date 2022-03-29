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即市新聞

29/03/2022 09:40

《異動股》融創跌近一成半，未能如期出業績將於４月１日停牌

　　《經濟通通訊社２９日專訊》融創（０１９１８）現價跌１４﹒５７％，報４﹒２２元，以
現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１６﹒９３％。該股成交約１﹒３１億股，涉資５﹒５８億
元。融創服務（０１５１６）跌３﹒９１％，報４﹒１８元，以現價計，該股暫連跌５日，累計
跌幅２３﹒１６％。
　　融創中國公布，由於去年未經審核年度業績未能於本月３１日或之前刊發，該集團股份將於
４月１日上午９時正起在聯交所停牌。該集團指，經考慮目前尚未完成的部分財務報表編製工作
預期工作量及所需時間，近期因國際評級機構下調其評級引起有關境外貸款問題，正與相關債權
人溝通解決方案，及融創房地產境內公開債展期事項等對財務報表影響不確定性，預期無法於本
月底前完成去年度財務報表編製，故董事會會議將延期舉行。
　　現時，恒生指數報２１９１２，升２２７點或升１﹒０５％，主板成交１３６﹒８３億元。
國企指數報７４９５，升９９點或升１﹒３４％。恒生科技指數報４５９６，升１０２點或升
２﹒２８％。
　　即月期指新報２１９２１，升１５３點，高水８點。即月國指期貨報７４９４，升７４點，
低水１點。即月科指期貨新報４５９７，升８６點，低水３點。
　　上證綜合指數報３２２４，升９點或升０﹒３０％，成交４８２﹒６２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２０３１，升８１點或升０﹒６８％，成交６７９﹒９５億元人民幣。

　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　融創（０１９１８）　　　　　４﹒２２元　跌１４﹒５７％
　　融創服務（０１５１６）　　　４﹒１８元　　跌３﹒９１％
　　碧桂園（０２００７）　　　　５﹒５３元　　升０﹒３６％
　　碧桂園服務（０６０９８）　３２﹒６０元　　跌０﹒９１％
　　世茂（００８１３）　　　　　４﹒１３元　　跌４﹒４０％
　　世茂服務（００８７３）　　　３﹒９５元　　跌１﹒２５％
　　龍湖（００９６０）　　　　３７﹒８５元　　跌１﹒８２％
　　中海外（００６８８）　　　２３﹒３０元　　跌１﹒８９％
　　潤地（０１１０９）　　　　３５﹒５５元　　跌０﹒７０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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