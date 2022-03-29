《異動股》融創跌近一成半，未能如期出業績將於４月１日停牌

《經濟通通訊社２９日專訊》融創（０１９１８）現價跌１４﹒５７％，報４﹒２２元，以

現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１６﹒９３％。該股成交約１﹒３１億股，涉資５﹒５８億

元。融創服務（０１５１６）跌３﹒９１％，報４﹒１８元，以現價計，該股暫連跌５日，累計

跌幅２３﹒１６％。

融創中國公布，由於去年未經審核年度業績未能於本月３１日或之前刊發，該集團股份將於

４月１日上午９時正起在聯交所停牌。該集團指，經考慮目前尚未完成的部分財務報表編製工作

預期工作量及所需時間，近期因國際評級機構下調其評級引起有關境外貸款問題，正與相關債權

人溝通解決方案，及融創房地產境內公開債展期事項等對財務報表影響不確定性，預期無法於本

月底前完成去年度財務報表編製，故董事會會議將延期舉行。

現時，恒生指數報２１９１２，升２２７點或升１﹒０５％，主板成交１３６﹒８３億元。

國企指數報７４９５，升９９點或升１﹒３４％。恒生科技指數報４５９６，升１０２點或升

２﹒２８％。

即月期指新報２１９２１，升１５３點，高水８點。即月國指期貨報７４９４，升７４點，

低水１點。即月科指期貨新報４５９７，升８６點，低水３點。

上證綜合指數報３２２４，升９點或升０﹒３０％，成交４８２﹒６２億元人民幣。

深證成份指數報１２０３１，升８１點或升０﹒６８％，成交６７９﹒９５億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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融創（０１９１８） ４﹒２２元 跌１４﹒５７％

融創服務（０１５１６） ４﹒１８元 跌３﹒９１％

碧桂園（０２００７） ５﹒５３元 升０﹒３６％

碧桂園服務（０６０９８） ３２﹒６０元 跌０﹒９１％

世茂（００８１３） ４﹒１３元 跌４﹒４０％

世茂服務（００８７３） ３﹒９５元 跌１﹒２５％

龍湖（００９６０） ３７﹒８５元 跌１﹒８２％

中海外（００６８８） ２３﹒３０元 跌１﹒８９％

潤地（０１１０９） ３５﹒５５元 跌０﹒７０％

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（ｈｃ）

