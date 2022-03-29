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29/03/2022 13:44

【新冠肺炎】上海政府料助抗疫政策今年可減負１４００億元

　　《經濟通通訊社２９日上海專電》上海市政府研究制定《全力抗疫情助企業促發展的若干政
策措施》，市政府初步測算，僅稅收相關政策２０２２年就可以為全市相關行業和企業減負
１４００億元人民幣左右。
　　上海市發展改革委副主任阮青在疫情防控新聞發布會上介紹，政策主要是立足當前疫情助企
紓困。政策措施是開放式的，將根據企業反映的問題和實際情況，持續動態調整優化助企紓困相
關政策措施。
　　受疫情影響，針對部分行業企業的經營困難，上海市地方金融監管局會同人民銀行上海總部
、上海銀保監局、上海證監局部門多措並舉，對受疫情影響較大領域的金融加大支持力度，比如
上海零售、餐飲、文旅、運輸等行業企業，受疫情影響生產困難情況，對符合條件的企業給予無
還本續貸。
　　此外，在滬金融市場證券、基金、銀行、保險等金融機構紛紛啟動應急管理機制，保障金融
基礎設施正常運行，截至目前在滬各類金融市場平穩有序運行。
　　新聞發布會上公布，截至今日９時，本輪疫情上海市已累計排查到在滬的密切接觸者
３５５７６人，均已落實管控，其中２８９４２人的核酸檢測結果為陰性，其餘６６３４人還在
檢測當中。已排查到在滬次密接６８７５９人，均已落實管控，其中６２６１７人的核酸檢測結
果為陰性，其餘６１４２人還在檢測中。（ａｈ）

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