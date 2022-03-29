《午市前瞻》專家指港股資金流仍然偏弱，中海油突破１１元宜沽

《經濟通通訊社２９日專訊》恒生指數半日收市報２１７８３，升９８點或０﹒４５％，主

板成交６７５﹒６億元。恒生中國企業指數報７４４５，升４８點或０﹒６６％。恒生科技指數

報４５２９，升３４點或０﹒７８％。



＊葉尚志：恒指守住２１２００仍較有支持＊



隔晚俄烏談判再有進展，據報俄羅斯只堅持烏克蘭不能加入北約，但轉為容許烏克蘭加入歐

盟。環球股市受消息帶動向好，港股向上。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》

表示，恒指目前２１２００有較強支持，能夠穩守此位證明港股偏穩，但未來能否再向上突破，

要看消息面帶動，譬如俄烏進一步發展及美國聯儲局的加息步伐，港股向上則２２５００至

２３５００為較重要的阻力水平。

然而葉尚志表示，港股資金流仍然偏弱，港匯較弱，只維持１美元兌７﹒８３港元，港股通

連續兩日淨流出，整體資金流未見有改善。



＊須留意油價周期性上落＊



俄烏好消息傳出，油價應聲回落超過６％，港股三桶油反應較細。葉尚志對目前油價看法較

審慎，認為目前只能炒上落居多。他強調需要留意油價的周期性上落，現時油價在周期的哪一位

置很重要。因此，縱然三桶油消息面上有支持，但與油價一樣已累積不少升幅，只能炒上落為主

。

中海油（００８８３）將於明日公布業績，此前中海油已公布加大派息比率及擴大回購，葉

尚志指這類消息在明日的業績很重要，另外亦要留意會否進一步公布回Ａ時間表。他認為業績有

機會帶動中海油挑戰高位１０﹒９８元，但成功突破１１元水平後便宜吼位食胡。（ｈｃ）

