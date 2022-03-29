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即市新聞

29/03/2022 12:45

《午市前瞻》專家指港股資金流仍然偏弱，中海油突破１１元宜沽

　　《經濟通通訊社２９日專訊》恒生指數半日收市報２１７８３，升９８點或０﹒４５％，主
板成交６７５﹒６億元。恒生中國企業指數報７４４５，升４８點或０﹒６６％。恒生科技指數
報４５２９，升３４點或０﹒７８％。

＊葉尚志：恒指守住２１２００仍較有支持＊

　　隔晚俄烏談判再有進展，據報俄羅斯只堅持烏克蘭不能加入北約，但轉為容許烏克蘭加入歐
盟。環球股市受消息帶動向好，港股向上。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》
表示，恒指目前２１２００有較強支持，能夠穩守此位證明港股偏穩，但未來能否再向上突破，
要看消息面帶動，譬如俄烏進一步發展及美國聯儲局的加息步伐，港股向上則２２５００至
２３５００為較重要的阻力水平。
　　然而葉尚志表示，港股資金流仍然偏弱，港匯較弱，只維持１美元兌７﹒８３港元，港股通
連續兩日淨流出，整體資金流未見有改善。

＊須留意油價周期性上落＊

　　俄烏好消息傳出，油價應聲回落超過６％，港股三桶油反應較細。葉尚志對目前油價看法較
審慎，認為目前只能炒上落居多。他強調需要留意油價的周期性上落，現時油價在周期的哪一位
置很重要。因此，縱然三桶油消息面上有支持，但與油價一樣已累積不少升幅，只能炒上落為主

　　中海油（００８８３）將於明日公布業績，此前中海油已公布加大派息比率及擴大回購，葉
尚志指這類消息在明日的業績很重要，另外亦要留意會否進一步公布回Ａ時間表。他認為業績有
機會帶動中海油挑戰高位１０﹒９８元，但成功突破１１元水平後便宜吼位食胡。（ｈｃ）

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