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29/03/2022 17:53

【北水炒Ｄ乜】淨流入８億人幣，買中海油沽京東

　　《經濟通通訊社２９日專訊》今日恒指高開８６點，報２１７７１點。最高升２５２點報
２１９３７點，最低升３７點報２１７２２點。恒指收報２１９２７點，升２４２點或
１﹒１２％。
　　按額度計算，北水全日淨流入８億元人民幣，減少１４﹒６％。北水淨買入最多的個股依次
是中國海洋石油（００８８３）、騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）；淨賣出最多
的依次是京東集團－ＳＷ（０９６１８）、小米集團（０１８１０）、融創中國（０１９１８）

　　主板成交１２５１﹒０４億元減少６﹒９％。其中港股通成交３４１億元，佔總成交
２７﹒３％。

　　中國海洋石油升２﹒６３％報１０﹒９２元，北水淨買入３﹒７億元；騰訊控股升
２﹒９５％報３７７﹒２元，北水淨買入２﹒８億元；美團升５﹒７８％報１５９﹒３元，北水
淨買入２﹒７億元。
　　京東集團－ＳＷ升６﹒０５％報２３８﹒４元，北水淨賣出１０﹒５億元；小米集團跌
２﹒４９％報１４﹒１２元，北水淨賣出２﹒２億元；融創中國跌１７﹒４１％報４﹒０８元，
北水淨賣出１﹒１億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　３﹒６６
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　２﹒７５
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　２﹒７０
　　中國神華　　　（０１０８８）　　　　　　１﹒４２
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　　１﹒２６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　京東集團－ＳＷ　（０９６１８）　　　　－１０﹒４６
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　－２﹒１７
　　融創中國　　　　（０１９１８）　　　　　－１﹒０８
　　復星醫藥　　　　（０２１９６）　　　　　－０﹒０９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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