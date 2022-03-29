《美元走勢－羅明立》美元指數上破１００關口或將指日可待

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １２３﹒４９ １２４﹒２９ １２３﹒０９

歐元╱美元 １﹒１００２ １﹒１０１７ １﹒０９６８

英鎊╱美元 １﹒３１０７ １﹒３１１４ １﹒３０７７

美元╱瑞郎 ０﹒９３３６ ０﹒９３５５ ０﹒９３２４

美元╱港元 ７﹒８２８０ ７﹒８２９０ ７﹒８２７０

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《美元走勢》隨著愈來愈多美聯儲官員暗示，在接下來的兩次ＦＯＭＣ會議上均支持５０個

基點的加息幅度，市場意識到美聯儲將採取激進鷹派行動的可能性正在不斷上升，並不斷拋售中

短期美債。１０年期美債孳息率升至２﹒５％上方，為３年來高位。而５年期美債孳息率亦升至

接近２﹒６５％的水平，高於３０年期美債孳息率，自２００６年以來美國關鍵孳息率曲線首次

出現倒掛。

另外，因烏克蘭戰事持續而導致的大宗商品價格新一輪牛市，使原本已經不斷攀升的通脹雪

上加霜，增加了美聯儲緊縮貨幣政策的壓力。但反過來，若美聯儲緊縮的速度和力度過快過大，

也可能會意外地導致經濟衰退。美元繼續受追捧，美元指數一度升至９９﹒３３，逼近前期高位

。

烏克蘭戰事有緩和趨勢，俄烏雙方均表示在部分條件上有共識，並願意進一步談判，市場避

險情緒大幅降溫。在周一（２８日）日本央行兩次宣布以固定利率無限量購買債券，保持寬鬆貨

幣政策的承諾，致使美元兌日圓一度突破１２５關口，創６年新高。日本央行也是主要經濟體中

唯一繼續維持寬鬆貨幣政策的央行，即使面臨高通脹環境的情況下。需關注本周後期公布的美國

ＰＣＥ物價指數和非農就業數據，隨著美國經濟好轉，勞動力需求和原材料價格增加，勞動力成

本和通脹水平有可能超預期的上升，美元後市也將受益走強，美元指數創新高甚至上破１００關

口將指日可待。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１０００ １﹒０８５０ １﹒１０５０

美元兌日圓 沽出日圓 １２３﹒００ １２５﹒００ １２２﹒５０

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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