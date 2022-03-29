【夜期時段】即月期指最新報２２０２２點，升６７點，高水９４點

《經濟通通訊社２９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１９６０點，升５點，高水３２
點，最新報２２０２２點，升６７點，高水９４點，合約成交５３３張。
即月國指期貨在夜期時段開市報７５２２點，升１１點，高水９點，最新報７５３５點，升
２４點，高水２２點，合約成交６７０張。
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