《再戰明天》歐央行總裁拉加德發表講話，潤地工行等公布業績

《經濟通通訊社２９日專訊》歐央行總裁拉加德發表講話，及潤地工行等公布業績，料為周

三（３０日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，本港時間周三４：００ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德在塞普勒斯央行

的一次活動上發表講話。４：１０ｐｍ，英國央行副總裁布羅德班特發表演講。晚上

９：１５ｐｍ，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金在該聯儲主辦的一次會議上致開幕詞。

９：３０ｐｍ，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克在南加州大學的系列講座上發表演講。

１０：１５ｐｍ，歐洲央行執委帕內塔參加歐洲議會經濟和貨幣事務委員會（ＥＣＯＮ）就數字

歐元舉行的聽證會。



＊歐元區公布消費者信心指數，德國公布ＣＰＩ＊



數據方面，周三本港時間７：５０ａｍ，日本公布２月零售銷售，月率跌幅料由０﹒９％收

窄至０﹒３％，年率料由１﹒１％逆轉至下滑０﹒３％。本港時間５：００ｐｍ，歐元區公布３

月消費者信心指數。本港時間８：００ｐｍ，德國公布３月消費者物價指數，月率升幅料由

０﹒９％擴大至１﹒６％，年率升幅料由５﹒１％擴大至６﹒２％。本港時間８：１５ｐｍ，美

國公布３月ＡＤＰ就業變動，料由４８萬降至４５萬。本港時間８：３０ｐｍ，美國公布第四季

ＧＤＰ價格指數，料由６％升上７﹒１％；第四季核心個人消費支出平減指數季率升幅料由

４﹒６％擴大至５％；第四季個人消費料由２％升上３﹒１％。

在本港，明日公布業績的公司有：潤地（０１１０９）、農行（０１２８８）、工行

（０１３９８）、招商局（００１４４）、深圳國際（００１５２）、郵儲行（０１６５８）、

碧桂園（０２００７）、申洲（０２３１３）、蒙牛（０２３１９）、粵投（００２７０）、北

控水務（００３７１）、海爾智家（０６６９０）、中海油（００８８３）、中芯

（００９８１）等。（ｗａ）

