港交所（３８８）提三大關鍵戰略，鞏固作為中國離岸集資中心角色

《經濟通通訊社２９日專訊》港交所（００３８８）行政總裁歐冠昇在企業日提出三大關鍵

戰略，即是以中國優勢為基礎（Ｂｕｉｌｄ ｏｎ Ｃｈｉｎａ Ｓｔｒｅｎｇｔｈ）、提升市

場活力（Ｅｎｈａｎｃｅ Ｍａｒｋｅｔ Ｖｉｂｒａｎｃｙ）和為未來發展定位

（Ｐｏｓｉｔｉｏｎ ｆｏｒ ｔｈｅ Ｆｕｔｕｒｅ）。

他指出，在上述戰略中，港交所將擴展和提升互聯互通、鞏固作為中國離岸集資中心角色，

提供更多與中國相關的產品，也會加大一級市場的吸引力、改善市場結構，務求增加交易量，亦

會現代化其基礎建設，建設數碼能力及利用好數據。

他表示，港交所將把計劃分為短期、中期及長期。首先，在短期的工作中，推出數碼平台等

工作將會在今年展開，而中期的工作中，將開展新的經營模式等，預期相關工作將會在２０２３

年至２０２４年推行，最後，在長期的工作中，則更新現有傳統金融基建，多元化其業務等。

他提及，隨著外部因素及宏觀經濟因素影響，香港資本市場在今年首兩個月交易量大幅下降

，成功上市的新股數量亦顯著放緩。但認為有關情況只屬短期不利因素，交易所的業務和市場基

本面仍然強勁。

歐冠昇認為，香港資本市場未來１０年將在中國市場推動下，迎來前所未有的機遇，預料中

國債券和股票市場的市值將由去年的約３０萬億美元，增長至未來１０年的約１００萬億美元以

上。（ｂｎ）

