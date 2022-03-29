中銀香港（０２３８８）去年純利跌１３％，末期息０﹒６８３元

《經濟通通訊社２９日專訊》中銀香港（０２３８８）公布，截至去年１２月底止，全年純

利２２９﹒７億元，按年跌１３﹒３％，每股盈利２﹒１７２６元，派末期息每股０﹒６８３元

，連同中期股息，全年每股股息１﹒１３元，派息比率為５２％。

期內，除稅前溢利２９９﹒６８億元，跌１０﹒８％；提取減值準備前之淨經營收入

４８９﹒８２億元，跌１０﹒１％。（ｂｎ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

