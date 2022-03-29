【新冠肺炎】林鄭：可安排內地中醫師到安老院舍，指導防感染工作

《經濟通通訊社２９日專訊》內地援港抗疫中醫專家早上抵港，行政長官林鄭月娥率領官員

迎接。由國家中醫藥管理局中醫疫病防治專家委員會組長仝小林率領的６人專家團，早上經深圳

灣抵港，行政長官林鄭月娥、食物及衛生局長陳肇始、醫管局主席范鴻齡等官員到場迎接。林鄭

月娥與仝小林交談時指，希望專家指導本港在感染治療及康復等各環節用好中醫藥。

林鄭接受訪問時表示，現時來港的內地中醫師，已在亞博館提供服務，會否擴至其他醫管局

設施由醫管局考慮，她說本港安老院舍有多人感染，認為可以安排中醫師到安老院舍，指導如何

可以做更多防感染工作，並以中醫藥治療患者。



＊安排內地本地中醫師相討論香港未來中醫藥發展＊



林鄭指，７位專家來港，能協助香港在現階段用好中醫藥治療，借鏡內地抗疫經驗，相信中

醫藥在治療新冠病毒上有成效，能減重症、減死亡，亦能為染疫康復者，提供治癒後的療養。目

前已經加強了中醫藥廣泛使用，除醫管局中醫診所外，亦為隔離人士提供遙距診治。

林鄭又希望，專家為香港未來中醫藥發展提供方向性及政策性的意見，會安排內地及本地中

醫師會談，討論香港未來中醫藥的發展。（ｈｙ）

