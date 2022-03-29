【特首選戰】特首戰四強突出，傳北京召集選委「國家隊」留港

《經濟通通訊社２９日專訊》特首選舉提名期將於４月３日開始，傳１５００名選委組成的

選舉委員會當中，被稱為「國家隊」的第五界別，被北京有關當局建議，當日必須盡可能留在香

港。消息指，今屆特首選舉很大機會採用澳門的「一人參選模式」，而近日有趨向參選的潛在候

選人，更陸續收到「溫馨提示」，莫作「無謂舉措」。



＊李家超陳茂波「有跡象」參選＊



行政長官林鄭月娥早前表示，未收到有官員請辭參選，但有消息指，「有跡象」顯示陳茂波

將會參選特首選舉。事實上，近期財爺表現甚勇，高舉「動態清零」的抗疫基調，似乎擺出隨時

出閘之勢態。然而，不少政界人士評論，財爺為人和藹，有人和之優勢，但缺乏魄力勵行改革。

亦有分析指，倘若北京重視國家安全作為未來數年香港的施政主調，估計李家超仍是下屆特

首的不二之選。然而，一位中港脈絡靈通的消息人士表明，李家超不是北京下屆特首的心儀之選

。



＊梁振英鄧炳強屬「大破大立」人才＊



有資深政協透露，３月兩會期間，政協副主席梁振英的陣營表現十分積極，期間主動與選委

攀談，其身兼政協委員的「忠粉」亦不避忌向人透露，梁振英已經準備就緒，準備好政綱及班底

，隨時可以參選，態度更顯得勝券在握，但補充稱仍待中央指示。有梁營中人承認，現時萬事俱

備只待「北風」，環顧各潛在熱門人選，特別是司局級官員，要他們在短時間內辭職、籌組班底

、撰寫政綱再競選，並不容易，梁振英在這方面有相當優勢。

消息指，北京為了覓得下屆心儀特首人選，並推薦給選委們選拔出來，過去兩年，進行了前

所未有的大規模調研，一直是希望揀選出一位能夠「大破大立」的大才，帶領香港重新出發，但

有「大破大立」才華，敢於乾坤決策，只得梁振英和現任保安局局長鄧炳強二人，然而，鄧炳強

資歷略淺，成為其「硬傷」，但鄧在建制陣營中深孚眾望，若北京此回決心為香港未來改革大破

大立，也不排除「破格」大膽起用鄧炳強。



＊鮮聞有消息涉及林鄭有望連任＊



前世衛總幹事陳馮富珍本身曾是熱門之一，奈何她心感年過七旬，有心無力，故經已推辭北

京的邀請，無意參選。至於一向屢被傳聞有意角逐特首的行政會議及立法會議員葉劉淑儀，有消

息指出，熟悉北京人士已向葉劉「溫馨提示」，今屆她獲接納提名的機會甚低，至於現任特首林

鄭月娥，鮮聞有消息涉及她有望連任。

至於行政會議召集人陳智思、港交所主席查史美倫、港交所前行政總裁李小加、金管局前總

裁陳德霖、行會成員李國章和廖長江，未聞悉他們有望當選。（ｈｙ）

