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29/03/2022 15:33

【新冠肺炎】中大計劃下月２５日恢復正常校園服務

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中文大學將於未來數星期分階段恢復正常服務及運作，並預計
於下月２５日全面恢復正常校園服務。
　　中大表示，隨著本港第五波新冠疫情高峰漸過，為配合政府逐步恢復公共服務的時間表，中
大將由下月４日起實施彈性工作安排，包括彈性上班或午膳時間、輪流值勤或在家工作等。至於
較早前公布的其他教務安排，包括考試安排則維持不變。（ｈｙ）

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