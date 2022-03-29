【新冠肺炎】中大計劃下月２５日恢復正常校園服務

《經濟通通訊社２９日專訊》中文大學將於未來數星期分階段恢復正常服務及運作，並預計
於下月２５日全面恢復正常校園服務。
中大表示，隨著本港第五波新冠疫情高峰漸過，為配合政府逐步恢復公共服務的時間表，中
大將由下月４日起實施彈性工作安排，包括彈性上班或午膳時間、輪流值勤或在家工作等。至於
較早前公布的其他教務安排，包括考試安排則維持不變。（ｈｙ）
etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好
|FOCUS29/03/2022
【FOCUS】滬「清零2.0」左手封控右手如常 林鄭可看見？
|財經熱話29/03/2022
京東健康績佳兼擬回購股價飆一成半 帶挈同系齊造好
|大行報告29/03/2022
【大行炒D乜】瑞信降中移聯通目標價 神華績後券商齊唱好
|開市Good Morning29/03/2022
黃瑋傑：債息倒掛暫對港股影響不大料21200有支持 惟需提防高估值科技股
|財經熱話29/03/2022
【虛幣世界】比特幣連日上漲，再攀上47000美元
|中國故事28/03/2022
《神州經脈》美增中資電訊商入風險清單 上海啟半封城A股大致穩
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰