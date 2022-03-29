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29/03/2022 16:41

【新冠肺炎】本港新增１４９宗死亡個案，中大醫院兩轉介病人離世

　　《經濟通通訊社２９日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨日新增
１４９宗新冠肺炎死亡個案，使今波疫情累計死亡個案共７３５８宗。另外，中大醫院首次呈報
有２名公院轉介病人死亡個案，均為院舍院友，沒有打針，包括８９歲男，有慢性病，３月５日
快測陽性，３月１６日及２７日轉陰性，死於細菌性肺炎，判斷不是因新冠致死；１０６歲女，
有腎衰竭，３月１５日快測陽性，３月２１日轉去中大醫院，死亡可能與新冠有相關。
　　呈報個案的病死率約為０﹒６５％，未打針的病死率為３﹒０５％、打了一針為０﹒８７％
、打了２針為０﹒１３％、打了３針為０﹒０３％。

＊５０歲染疫死者有家族遺傳病＊

　　醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，過去２４小時，有１２９名病
人離世，分別是７８男５１女，當中５９人居於院舍，８３人無打針，２８人打一針，１８人打
２針，１２３人為６５歲或以上長者。
　　昨日２名較年輕病人離世，５０歲及５７歲男患者均有長期病患，分別有家族遺傳小腦退化
症、紅斑狼瘡症和心臟病血管塞等情況。
　　因數據滯後，３月２６日至２７日有２０人於較早前離世，涉１３男７女，４３至９４歲。

＊２０多人入院篩查發現確診＊

　　過去一日，２０多人入院篩查發現確診，２０多病人被列為密切接觸者；另醫管局累計共
２０９６１名職員曾確診，其中１７９７４已返回工作崗位。（ｈｙ）

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