《小傳日記》Ａｐｐｌｅ　ｃｕｔ訂單，物價好貴新機無人爭！

《小傳日記》魚缸唔經唔覺又就過一個月，呢個幾禮拜以來魚缸都企穩返唔少，等待突破，

就睇吓外圍有無咩好消息沖喜吓魚缸囉！不過今日收升，但係聽日係期結日，都要睇住淡友會唔

會殺返轉頭喇。

睇返噚晚花旗魚缸都係大起大落，開市初段因為Ｊｏｅ叔話要加辣收富豪稅，起初都要捱沽

，但之後又傳來話俄佬肯再讓多步，話只要烏克蘭唔入北約，就可保基輔安全，仲可以入歐盟都

無所謂。大大條橄欖枝拋過嚟，全球魚缸都即時反彈，隔晚美股即時倒升！不過嗰邊仲有單利淡

消息，但就被害俄烏嘅白鴿聲冚過咗，就係Ａｐｐｌｅ話要ｃｕｔ第二季訂單！

Ａｐｐｌｅ先啱啱公布出新ＳＥ機無耐，但係就已經同供應商講定下季ＳＥ訂單要少兩成，

即係少大概２００至３００萬部，話因為需求不似預期。另外「ｉ窿 １３」同ａｉｒ ｐｏｄ

都分別要少２００萬部同１０００萬對。

不過都係，全世界經濟都麻麻，油價企得咁硬，全部物價都貴。花旗嗰邊啲消費者信心指數

都係咁跌，物價咁貴邊個又想使錢換新機，舊嗰部仲郁得咪用住先囉，不如慳返嚟買多幾両菜。

所以就算ＳＥ機已經係平機，訂單少咗都係情理之中。

不過Ａｐｐｌｅ訂少咗，佢分布喺全世界嘅ＯＥＭ都會賺少咗，所以今日聲光孖寶都要跌，

舜宇（０２３８２）跌唔夠１巴仙，收報１２４﹒４銀；瑞聲（０２０１８）跌多過兩巴仙，收

報１８﹒６４銀，連帶手機行家小米（０１８１０）都要跟跌多過兩巴仙，收報１８﹒６４銀，

請請！



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