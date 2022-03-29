【新冠肺炎】張竹君：確診數字仍屬高水平，籲假期少到人多地方

《經濟通通訊社２９日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，現時本港新冠
肺炎的確診數字仍維持７０００多宗，是一個非常高的水平，希望確診數字可以慢慢回落，或快
點回落但維持在一個低水平。
張竹君又指，疫情的趨勢與人流有關，若市面人流增多，或會有反彈，希望市民在假期時少
到人多的地方。（ｈｙ）
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