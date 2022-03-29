恒生投資取代道富環球成盈富基金（２８００）新經理人

《經濟通通訊社２９日專訊》盈富基金（０２８００）公布，盈富基金監督委員會早前聘請

了一家專業的獨立顧問公司協助進行經理人檢討，檢討完成後，恒生投資管理有限公司獲選為盈

富基金新經理人，恒生投資為恒生銀行之全資附屬公司。基金信託人有參與檢討過程，亦支持監

督委員會的決定。

盈富基金表示，監督委員會早前聘請了一家在基金經理人遴選方面具有專業知識的獨立顧問

公司協助進行經理人檢討，以了解市場最新發展，並確保盈富基金的持續競爭力。檢討完成後，

監督委員會認為恒生投資是最適合接任為盈富基金經理人，以保障單位持有人的利益。這項考慮

到恒生投資有香港證監會認可交易所買賣基金的相關經驗、專業知識、本地規模最新市場發展和

盈富基金的未來發展管理費等因素，而信託人亦支持監督委員會的有關決定，確保單位持有人的

利益。



＊交接安排待取得監管批准後，將於第三季完成＊



盈富基金指出，新經理人已有方案，在任命生效前完成處理盈富基金信託契據內所有相關事

項，包括符合競爭條款。預計有關交接安排待取得監管批准後，將於今年第三季完成。在交接期

間，盈富基金的管理和運作，及投資於盈富基金的強積金基金，將如常運作不受影響。新經理

人、現任經理人和信託人之間將緊密合作，確保順利交接。

盈富基金的投資目標不會因新經理人而改變，而現任經理人會於新經理人接任時才離任，確

保盈富基金不會在沒有經理人情況下運作。有關交接安排在確定各項細節後，將另行發局公告通

知單位持有人。

恒生投資成為新經理人後，管理費將從現時每年０﹒０２５％－０﹒０５％的分級管理費下

調至每年０﹒０１５％－０﹒０４５％。與現時管理費收費表相比，盈富基金於首三年的實質管

理費將下調至每年０﹒０２２％。從第四年開始，新經理人會進一步下調實質管理費至每年

０﹒０１９％。盈富基金信託人費用亦會於新管理費生效時同時下調至新實質管理費的同一水平

。（ｂｎ）

