【聚焦人幣】人幣中間價升９２點子錄兩連揚，報６﹒３６４０

《經濟通通訊社２９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３６４０，

較上個交易日升９２點子，實現兩連揚，上個交易日報６﹒３７３２。

投資者預計美國聯儲局會在未來的兩次議息會各加息５０個基點，支撐美元持續走強，美匯

指數周一再突破９９關卡，至９９﹒１５，是兩周來最高。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒３６４０ －９２﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒９９７１ －２２﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒１４４１ －６９７﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８１２９ －１１﹒８０

１英鎊╱人民幣 ８﹒３３８５ －５５７﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７７０２ －２１０﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒３９２２ －４２０﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒６７８３ －１２８﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒８１５６ －２９０﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒０８３５ －２２４﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６６２５ ＋２０﹒１０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １４﹒９２２３ －７７７９﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３０４４ ＋２０５﹒００

１人民幣╱韓元 １９１﹒９６００ ＋９﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

