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29/03/2022 09:19

【聚焦人幣】人幣中間價升９２點子錄兩連揚，報６﹒３６４０

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３６４０，
較上個交易日升９２點子，實現兩連揚，上個交易日報６﹒３７３２。
　　投資者預計美國聯儲局會在未來的兩次議息會各加息５０個基點，支撐美元持續走強，美匯
指數周一再突破９９關卡，至９９﹒１５，是兩周來最高。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒３６４０　　　－９２﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒９９７１　　　－２２﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒１４４１　　－６９７﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８１２９　　　－１１﹒８０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒３３８５　　－５５７﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７７０２　　－２１０﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３９２２　　－４２０﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒６７８３　　－１２８﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒８１５６　　－２９０﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒０８３５　　－２２４﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６６２５　　　＋２０﹒１０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１４﹒９２２３　－７７７９﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３０４４　　＋２０５﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９１﹒９６００　　　　＋９﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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