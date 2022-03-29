《鍾之日記》停牌憂慮不斷內房挫，回購潮京東健康勁飆

《鍾之日記》３月２９日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



國際油價大幅回吐，美國債息亦從高位回順，香江魚缸昨日反彈２８０點後今日再升逾

２００點。

恒指高開８６點，報２１７７１，早段最多升２５２點，高見２１９３７，但內地Ａ股倒跌

，港股沽盤湧現，大市升幅收窄至只得３７點，低見２１７２２，隨後大市２１８００窄幅爭持

。市場觀望正在土耳其進行的俄烏談判，午後反覆升過百點，最終恒指收報２１９２７，升

２４２點或１﹒１％；國指收報７５１３點，升１１６點或１﹒６％；科指升１１３點或

２﹒５％，收報４６０７點。大市成交進一步縮至１２５１﹒０４億元。



＊上海封控影響大，滬指險守３２００點＊



房企危機進一步加劇，加上新一波新型冠狀病毒疫情在內地持續擴散，滬深股市今日反覆偏

軟，一直盤踞在三千二關口上下，最後全日收跌０﹒３３％，報３２０３﹒９４，保住三千二關

；半導體板塊領跌，深成指跌０﹒４６％，創業板指軟０﹒０６％。

金融重鎮上海市從昨日（２８日）起至４月５日做全民強檢，雖然當局強調不是「封城」，

但就以「切塊式、網格化核酸篩查」實施兩段式封控。外電解讀，上海封控對中國和全球的影響

將超過深圳封城，兩者合計可能對中國經濟造成２０２０年第一季度採取全國封鎖措施以來最大

的衝擊，並可能危及中國ＧＤＰ目標。

人民銀行加碼放水，今日再進行的１５００億元人民幣７天期逆回購利率持平２﹒１％，淨

投放１３００億元人民幣，惟股市交投繼續轉冷，兩市全日成交８６４０億元人民幣，較上日的

低水平再縮水０﹒７％，刷新今年２月１８日以來新低。



＊內房恐集體停牌，融創插一成七＊



多家在港上市的內地房地產企業未能在４月前交出去年業績，恐導致集體停牌，引發港股Ａ

股內房股價都急跌，除了預告會停牌的融創（０１９１８）之外，目前還未公布年績的房企還有

中國恒大（０３３３３）、中國奧園（０３８８３）、富力地產（０２７７７）、寶龍地產

（０１２３８）、佳兆業（０１６３８）及陽光１００中國（０２６０８），這些企業絕大多數

都出現了債務危機。

融創中國早前預告，無法如期３月３１日前公布經審核財務報告，但考慮改發未經審核財務

報告，或有望避開強制停牌要求。不過，融創中國近期境內債務展期遇不確定，融創中國最終於

周一（２８日）放棄發未經審核財務報告，預告４月１日起停牌。

融創上周確認，無法在４月初到期兌付的兩筆債券或債息、涉款４２億元人幣，當中包括４

月１日到期、本金４０億人幣的「２０融創０１」，並討論債務展期。早前融創傳出擬將還款期

延長兩年，４月首２０日僅先支付利息，引來債權人不滿。外電引述消息指，「２０融創０１」

債權人受托管理人發送臨時議案，要求發行人融創房地產集團於４月１日回售日支付全部利息和

８０％以上的本金，不晚於６月１０日支付剩餘本金及對應的利息、罰息等。

融創開盤急插，午後跌幅一度擴大至逾兩成，低見３﹒８３元，全日瀉１７﹒４％，收報

４﹒０８元。

其他內房股普遍下挫，世茂（００８１３）急跌１２﹒５％，佳兆業跌１﹒５％；市場憧憬

碧桂園（０２００７）明日能成功發布業績，股價漲３﹒８％。



＊回購最多３０億元股份，京東健康飆近一成八＊



回購潮不斷，再有公司宣布回購。京東健康（０６６１８）公布，董事會已批准於未來２４

個月期間，在公開市場回購最多３０億元股份。京東健康指，於目前情況下進行回購，說明公司

對其當前及長期業務展望及前景的信心，最終會為本公司帶來裨益及為股東創造價值。公司又指

，董事會相信目前的財務資源將使其能夠實施回購，同時維持穩健的財務狀況。京東健康今日勁

升１７﹒９％，報４９﹒４５元。

母公司京東集團（０９６１８）同樣造好，收市升６﹒１％。內地網上熱傳圖片，京東ＨＲ

將裁員信稱之為「畢業須知」，並恭喜被裁員工從京東順利畢業。另據網傳的一份文檔顯示，此

次裁員覆蓋京喜、京東國際、京東零售、京東物流、京東科技等多個業務板塊，裁員比例１０％

至３０％之間。

阿里健康（００２４１）飆８﹒３％，收５﹒１１元，為表現最好藍籌。

中證監稱未對小米（０１８１０）產業鏈企業出台ＩＰＯ限制政策，小米今早一度大跌

７﹒６％，低見１３﹒３８元，收市跌幅收窄至２﹒５％，報１４﹒１２元。

近日市場有傳言監管層對當前科創板、創業板在審涉及小米產業鏈的項目做了排查，涉小米

產業鏈ＩＰＯ政策受限。中證監新聞發言人明確表示，中證監未對小米產業鏈相關企業出台

ＩＰＯ限制性政策，也未開展專項排查。



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