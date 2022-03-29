【新冠肺炎】上海昨增本土新冠確診９６例，無症狀感染４３８１例

《經濟通通訊社２９日上海專電》上海市衛健委今早通報，２８日０－２４時，新增本土新

冠肺炎確診病例９６例和無症狀感染者４３８１例，再創單日新高，其中２１例確診病例為此前

無症狀感染者轉歸，７例確診病例和３８２４例無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風

險人群排查中發現。

新增境外輸入性新冠肺炎確診病例１１例和無症狀感染者１例，均在閉環管控中發現。

（ａｈ）

