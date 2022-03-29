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29/03/2022 12:14

【新冠肺炎】上海金融機構紛啟應急機制，目前市場運行平穩有序

　　《經濟通通訊社２９日專訊》在上海新冠肺炎疫情防控發布會上獲悉，當局全力維護在滬金
融市場和金融基礎設施安全運行。在滬的證券、基金、銀行、保險等金融機構紛紛啟動應急管理
機制，保障金融基礎設施正常運行，截至目前在滬各類金融市場平穩有序運行。
　　受疫情影響，針對部分行業企業的經營困難，上海市地方金融監管局會同人民銀行上海總部
、上海銀保監局、上海證監局部門多措並舉，比如針對上海零售、餐飲、文旅、運輸等行業企業
，受疫情影響生產困難情況，在滬金融管理部門共同推動金融機構與行業主管部門信息共享，鼓
勵金融機構提升首貸信用貸款比例，利用應收帳款、訂單等信息向餐飲、零售等企業發放信用貸
款，對符合條件的企業給予無還本續貸。

＊銀行確保不盲目抽貸、斷貸、壓貸＊

　　同時，多家在滬銀行採取了調整貸款期限、變更還款方式、調整結息頻率、減免利息再融資
暫期等方式，確保不盲目抽貸、斷貸、壓貸，此外還通過優化線上金融服務，退出降低銀行帳戶
服務費、轉帳壞款手續費等讓利措施，並將惠及的群體進一步擴大。
　　多家在滬保險機構積極發揮保險所長，通過拓展新冠肺炎保險保障責任，建立保險理賠綠色
通道，開展贈險業務等。（ｃｔ）

　　

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