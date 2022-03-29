【華為動向】華為：規模縮小但盈利能力增強，芯片獲得仍有困難

《經濟通通訊社２９日專訊》內地通訊設備公司華為２８日舉辦年度報告發布會。華為副董

事長、首席財務官（ＣＦＯ）孟晚舟回國後首次公開亮相，指２０２１年是華為「承重」第三年

，２０２１年收入規模下降，是受供應鏈持續承壓、美國多輪制裁與疫情因素影響。孟晚舟表示

，華為的規模變小了，但盈利能力和現金流獲取能力都在增強，公司應對不確定性的能力在不斷

提升。



＊正在芯片製造上尋求系統性突破＊



華為輪值董事長郭平在當日會上表示，面對美國制裁，手機芯片在獲得性上還有困難，芯片

斷供對華為手機業務影響很大，但企業業務連續性仍有保障。公司正積極與有關各方探討智能手

機可持續性的解決方案。他表示，解決整個半導體的問題，是一個非常複雜漫長的投入工程，需

要有耐心。在先進工藝不可獲得的情況下，單點技術不可獲得的情況下，正在尋找系統的突破。

華為在會上再次重申「不造車」，而是要用華為積累三十多年的技術與汽車行業深度融合，

幫助車企造好車、賣好車。在汽車領域，華為已與３００多家合作夥伴建立了合作關係。



＊謹慎評估俄烏衝突下政策影響＊



對於俄烏戰爭影響，郭平表示，對於受影響地區表達關心，希望盡快回復和平及停火，商業

環境可正常化。他並表示，手機鴻蒙目前沒有發展至海外的計劃。

至於是否會裁員，郭平表示２０２２年計劃招聘１萬多名應屆畢業生，將持續加大對人才的

吸納。

華為最新發布去年業績，２０２１年實現全球銷售收入６３６８億元人民幣，同比降

２８﹒６％；同期淨利潤為１１３７億元，同比增長７５﹒９％，主要受出售部分業務資產提振

。財報顯示，２０２１年榮耀業務相關資產和負債完成交割。去年，華為總計處置包括榮耀、

Ｘ８６（超聚變）等子公司及業務的淨收益為５７４億元。（ｄｗ）

