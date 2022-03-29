  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/03/2022 10:05

【新冠肺炎】內地增本土及無症狀近七千宗，上海破紀錄近四千五宗

　　《經濟通通訊社２９日專訊》國家衛健委公布，２８日全國新增確診１２９３宗新型冠狀病
毒肺炎病例，其中境外輸入病例６５宗；本土病例１２２８宗，吉林仍佔最多有１０５５宗，其
中長春市６２２宗，吉林市４２６宗；上海９６宗。
　　新增無症狀感染者５７５８宗，其中本土５６５８宗；本土無症狀感染病例中，上海佔最多
有４３８１宗，吉林省８１２宗，其中吉林市有５００宗；河北１０８宗；廣東１０宗，其中深
圳市６宗。另有４８宗由無症狀感染者轉為確診。

＊浙江江蘇兩省２０００餘人檢測隊伍已抵滬支援＊

　　上海疫情繼續升溫，再錄得破紀錄４４７７宗本土個案，新增境外輸入性新冠肺炎確診病例
１宗和無症狀感染者１宗，均在閉環管控中發現。
　　為支援上海新一輪網格化核酸篩查，２８日晨浙江、江蘇兩省分別派出１５００人、５００
人檢測隊伍抵達上海浦東。據悉，支援隊伍將於３月２８日至４月５日為期一周開展核酸篩查。
　　另外，據「上海網絡闢謠」微信公號２９日消息，正在上海分片開展新一輪核酸篩查時，一
條傳言在圈群傳播，大意是「採樣時使用的棉籤上有試劑，有毒」。上海闢謠平台向多家檢測試
劑盒生產企業求證，均得到「採樣棉籤與日常生活中使用的棉籤不一樣，但不含試劑，更沒有毒
性」的明確答回復。（ｃａ）

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話29/03/2022
【虛幣世界】比特幣連日上漲，再攀上47000美元
中國故事28/03/2022
《神州經脈》美增中資電訊商入風險清單　上海啟半封城A股大致穩
財經熱話28/03/2022
富力世茂發盈警　遲發業績恐爆停牌潮　內房普遍下挫
專訪28/03/2022
【專訪】陶冬：制裁俄羅斯釀供應震盪，世界距離滯脹似不遠（有片）
退稅年金28/03/2022
市況不明朗，如何獲取全保證被動收入兼有機會慳稅
財經熱話28/03/2022
東方海外績優派息慷慨股價卻急插　升幅已巨盈利恐今年見頂借消息出貨?
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞7-11 $20現金券

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 1：今期追咩劇好？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金