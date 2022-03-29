【新冠肺炎】內地增本土及無症狀近七千宗，上海破紀錄近四千五宗

《經濟通通訊社２９日專訊》國家衛健委公布，２８日全國新增確診１２９３宗新型冠狀病

毒肺炎病例，其中境外輸入病例６５宗；本土病例１２２８宗，吉林仍佔最多有１０５５宗，其

中長春市６２２宗，吉林市４２６宗；上海９６宗。

新增無症狀感染者５７５８宗，其中本土５６５８宗；本土無症狀感染病例中，上海佔最多

有４３８１宗，吉林省８１２宗，其中吉林市有５００宗；河北１０８宗；廣東１０宗，其中深

圳市６宗。另有４８宗由無症狀感染者轉為確診。



＊浙江江蘇兩省２０００餘人檢測隊伍已抵滬支援＊



上海疫情繼續升溫，再錄得破紀錄４４７７宗本土個案，新增境外輸入性新冠肺炎確診病例

１宗和無症狀感染者１宗，均在閉環管控中發現。

為支援上海新一輪網格化核酸篩查，２８日晨浙江、江蘇兩省分別派出１５００人、５００

人檢測隊伍抵達上海浦東。據悉，支援隊伍將於３月２８日至４月５日為期一周開展核酸篩查。

另外，據「上海網絡闢謠」微信公號２９日消息，正在上海分片開展新一輪核酸篩查時，一

條傳言在圈群傳播，大意是「採樣時使用的棉籤上有試劑，有毒」。上海闢謠平台向多家檢測試

劑盒生產企業求證，均得到「採樣棉籤與日常生活中使用的棉籤不一樣，但不含試劑，更沒有毒

性」的明確答回復。（ｃａ）

