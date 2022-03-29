《經濟通通訊社２９日專訊》為解決騎手的後顧之憂，在上海市相關政府部門的指導下，美
團外賣、美團酒店與上海多家愛心商家，在受疫情影響嚴重的區域開放免費酒店住宿，為因為防
控暫時無法返回住所的騎手提供幫助。目前，首批３１家美團愛心酒店已覆蓋上海浦東新區，分
別位於康橋、三林、金橋、八佰伴、王港、周浦等地，並已有百餘名符合防疫要求的騎手陸續入
住愛心酒店，相關費用將由美團方面來支付。（ｊｔ）
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29/03/2022 11:28
【新冠肺炎】美團於上海免費開放３１家愛心酒店，騎手已陸續入住
《經濟通通訊社２９日專訊》為解決騎手的後顧之憂，在上海市相關政府部門的指導下，美
團外賣、美團酒店與上海多家愛心商家，在受疫情影響嚴重的區域開放免費酒店住宿，為因為防
控暫時無法返回住所的騎手提供幫助。目前，首批３１家美團愛心酒店已覆蓋上海浦東新區，分
別位於康橋、三林、金橋、八佰伴、王港、周浦等地，並已有百餘名符合防疫要求的騎手陸續入
住愛心酒店，相關費用將由美團方面來支付。（ｊｔ）
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