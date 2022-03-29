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29/03/2022 09:13

【人行操作】人行今日開展５０億人幣ＣＢＳ操作，期限３個月

　　《經濟通通訊社２９日專訊》人民銀行公布，為提高銀行永續債的市場流動性，支持銀行發
行永續債補充資本，今日將開展２０２２年第三期央行票據互換（ＣＢＳ）操作。本期操作量為
５０億元人民幣，期限３個月，面向公開市場業務一級交易商進行固定費率數量招標，費率為
０﹒１０％，首期結算日為２０２２年３月２９日，到期日為２０２２年６月２９日（遇節假日
順延）。（ｗｌ）

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