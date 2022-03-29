【新冠肺炎】上海銀保監推高達千億元無縫續貸政策幫實體經濟抗疫

《經濟通通訊社２９日專訊》上海新冠疫情失控，過去兩周日確診宗數不斷攀升，目前正以

黃浦江為界進行半封城檢疫，勢必重創經濟。為幫助企業紓困、助力實體經濟抗疫，上海銀保監

局印發《關於做好上海銀行業無縫續貸有關工作的通知》，推進無縫續貸方式增量擴面，降低中

小微企業綜合融資成本，實現貸款到期和續貸的無縫對接。

《通知》提出「十百千億」總體目標。首期選取轄內１５家試點銀行重點推進，在全轄形成

示範效應擴面推廣，即力爭首期無縫續貸增量達到１００億元（人民幣．下同），推廣一年左右

實現全轄無縫續貸增量達到１０００億元，累計幫助市場主體節約成本約１０億元，並在上海建

立無縫續貸的長效機制。

同時，切實提高「普惠型無還本續貸筆數佔到期貸款筆數的比例、普惠型無還本續貸金額佔

到期貸款金額比例」兩個佔比，擴大無還本續貸覆蓋面。無縫續貸工作重點推進無還本續貸業務

，在守住風險底線的基礎上，支持轄內銀行業金融機構加強續貸產品的創新開發和推廣，採用Ｔ

＋０、年審制中期流貸、隨借隨還等方式做好中小微企業融資無縫銜接，提升金融供需匹配性。

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