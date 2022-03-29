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即市新聞

29/03/2022 09:53

【內房困局】陽光城再曝境內外債務違約，連錄漲停後今直墜跌停

　　《經濟通通訊社２９日專訊》內房陽光城（深：０００６７１）再有債券本息無法按時兌付
。公告顯示，公司２０１９年度第一期定向債務融資工具（債券簡稱：１９陽光城
ＰＰＮ００１）應於２０２２年３月２２日支付本息，但由於公司近期償債資金籌措壓力較大，
截止兌付日日終，公司未能按照約定籌措足額償付資金，本期定向債務融資工具不能按期償付本
息。上述事項可能觸發境內其他融資工具的相關條款。
　　「１９陽光城ＰＰＮ００１」是陽光城在２０１９年３月２２日發行的一筆債券，實際發行
規模５億元（人民幣．下同），期限３年，發行票息７﹒５％。陽光城強調，將在地方政府的大
力支持下，在金融監管機構的積極協調下，制定短中長期綜合化解方案，積極解決當前問題。
　　與此同時，公司未能按期支付境外債券「ＳＵＮＳＨＩ　５﹒３　０１╱１１╱２２」（債
券代碼：ＸＳ２２８１３４９６１８）本息、「ＳＵＮＳＨＩ　１０﹒２５０３╱１８╱２２」
（債券代碼：ＸＳ２００８１５７８５６）本息及「ＳＵＮＳＨＩ　８﹒２５　１１╱２５╱
２３」（債券代碼：ＸＳ２１２２３８０８２２）利息。
　　雖然暴雷不停，陽光城過去八個交易日卻錄得７個漲停。截至昨日（２８日）收市，短期內
該股股價由近２元水平股價翻倍。但在房地產行業基本面沒有明顯改善的情況下，違約情況還在
繼續，「聰明」的炒資今日退場，陽光城開盤後便直插跌停，現報３﹒８３元。（ｗｌ）

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