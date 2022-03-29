【新冠肺炎】上海助企業抗疫若干措施：實施大規模增值稅留抵退稅

《經濟通通訊社２９日專訊》上海市人民政府辦公廳印發《上海市全力抗疫情助企業促發展

的若干政策措施》。決定實施大規模增值稅留抵退稅，延長一批稅收優惠政策，將２０２１年第

四季度實施的製造業中小微企業延緩繳納部分稅費政策再延續實施６個月，延續服務業增值稅加

計抵減政策。優先安排小微企業，對小微企業以及按照一般計稅方式納稅的個體工商戶，存量留

抵稅額於２０２２年６月底前一次性全額退還，增量留抵稅額自２０２２年４月１日起按月全額

退還。對符合條件的企業防疫和消殺支出地方財政給予補貼支持。

實施零售業紓困扶持措施。對應急保供、重點培育、便民生活圈建設等列入支持名單的企業

，鼓勵金融機構加大信貸支持並降低貸款利率，適當給予貸款貼息。支持批發市場、超市賣場、

電商平台、城市生活物資配送等保供企業正常運行，著力暢通省際和市內物流運輸綠色通道，加

大主副食品貨源組織。推動金融機構與零售行業主管部門信息共享，運用中小微企業和個體工商

戶的交易流水、經營用房租賃以及有關信用信息等數據，鼓勵發放更多信用貸款。



＊通過降平台服務費等方式降小微企業經營成本＊



引導電子商務、外賣等互聯網平台進一步下調餐飲、住宿、家政等受疫情影響的生活服務業

企業服務費標準，降低小微企業和個體工商戶的服務佣金、店鋪押金、宣傳推廣等線上經營成本

。鼓勵電信運營企業設計推廣適合小微企業經營發展的產品和應用並降低資費，對餐飲、住宿、

家政等生活服務業小微企業免費提供３個月的雲服務、移動辦公服務等。創新融資方式，鼓勵金

融機構利用應收賬款、訂單等信息向餐飲企業發放信用貸款。

加大普惠金融支持力度。引導金融機構加大普惠小微貸款投放力度，優先支持困難行業特別

是小微企業和民營企業。積極用好國家對地方法人銀行普惠小微貸款余額增量的１％提供激勵資

金政策，支持符合條件的地方法人銀行向人民銀行申請普惠小微貸款再貸款優惠資金。推動金融

機構放寬普惠型小微企業不良貸款容忍度，進一步增加小微企業首貸、信用貸款、無還本續貸，

對受疫情影響的困難企業不盲目惜貸、抽貸、斷貸、壓貸。發揮貸款市場報價利率（ＬＰＲ）改

革作用，促進小微企業融資成本下行。



＊減免小微企業和個體工商戶房屋租金＊



支持在滬保險公司進一步豐富抗疫保險產品供給，擴展新冠肺炎保險保障責任，擴大因疫情

導致營業中斷險等風險保障的覆蓋面，創新推出旅行社旅遊服務質量保證金履約保證保險。加強

抗疫保險保障服務，研究推出適當延長保單期限、降低保險費率、延後保費繳納時間等措施，建

立保險理賠綠色通道，提升理賠效率。

減免小微企業和個體工商戶房屋租金。承租國有房屋從事生產經營活動的小微企業和個體工

商戶，２０２２年免除３個月租金，２０２２年被列為疫情中高風險地區所在的街鎮行政區域或

因落實防疫要求嚴重影響經營活動的，再免除３個月租金、全年合計免除６個月租金。鼓勵大型

商務樓宇、商場、園區等各類市場運營主體在協商的基礎上，為實體經營的承租戶適當減免租金

，政府各類扶持政策優先支持主動減免房租的市場主體。



＊助企業穩定產業鏈供應鏈＊



支持保障企業生產經營。根據疫情變化調整和優化防控措施，有效恢復和保持企業發展正常

秩序。幫助企業穩定產業鏈供應鏈，支持重點企業和配套企業恢復生產，加大精準服務企業力度

，針對企業訴求快速響應，切實解決企業生產經營中遇到的困難。發揮長三角區域產業鏈供應鏈

協作機制作用，全面梳理重點企業需求清單並優先支持保障，維持核心零部件和原材料供應。保

障交通物流暢通，建立交通運輸保障重點企業和人員白名單制度，協調解決貨物跨省運輸問題。

保障重大項目連續封閉施工，鼓勵具備條件的項目分標段封閉施工。



＊支持新冠病毒防控創新產品研發及產業化＊



支持新冠病毒疫苗、快速檢測試劑、特效藥物等加快科技研發和產業化，通過市戰略性新興

產業專項資金、產業高質量發展專項資金等，對新冠病毒疫苗、藥物、診斷產品的研發及產業化

給予支持，通過科技創新計劃專項資金對相關產品按照不同臨床試驗階段給予後補助支持，幫助

相關企業加快產品審批進度。

加強抗疫物資儲備和供應保障，持續提升核酸快速檢測能力，加強集中隔離房源建設和籌措

，支持新冠病毒疫苗和治療藥物進口，引導支持企業參與抗疫應急能力建設，做好後備醫療資源

儲備。（ｗｌ）

