《廣匯論勢－鄭廣復》日圓抵１２５目標，轉戰瑞郎長線望１﹒２７

《廣匯論勢》筆者去年初已指出，美元兌日圓中長線將升至１２５，昨天美元兌日圓終於升

抵１２５目標。圓匯急跌顯然與美國聯儲局貨幣政策轉向鷹派立場有直接關係，３月份加息

０﹒２５厘後，聯儲局主席鮑威爾更暗示，５月份議息時不排除會加息半厘，息差持續擴大是日

圓貶值的主要原因。或者有投資者問，俄羅斯入侵烏克蘭，日圓不是避險貨幣嗎？為何日圓匯價

沒有大升？



＊日本逾１０年首發最強干預訊號＊



首先你要問問，避險是否日圓的固有特性？顯然不是！那日圓匯價還會受甚麼因素影響？就

是息差。如此，避險與息差何者影響力較大及較持久？當然是息差。再考慮的是，資金在選擇避

險資產時，日圓是否唯一之選？答案亦是否定的。

圓匯近期急跌，或令部分市場人士會擔心，日本央行（ＢＯＪ）會否入市干預匯價，即阻止

日圓貶值。以我二十多年的記憶所及，ＢＯＪ只會干預日圓升值，而不會干預其貶值。然而，對

於日圓匯價近期的急跌，ＢＯＪ或日本財務省不能視而不見或默不作聲。今午日本財務省副大臣

神田真人表示，外匯市場過度及無序波動或會損害經濟及金融穩定，當局將於美國及其他國家合

作，以應對外匯波動，這應該是日本２０１１年「３１１」後，日本財務省對日圓匯價的波動發

出最強烈的干預訊息。



＊財務省聯合干預行動未必成功＊



ＢＯＪ會否干預日圓的貶值？現時全球憂慮通脹急升，但日本的２月份消費者物價按年僅升

０﹒９％，升幅是Ｇ２０之中最低，ＢＯＪ央行行長黑田東彥不斷重申，在通脹率達到２％之前

不會結束寬鬆貨幣政策，而日圓貶值有助日本推高通脹，即使這是壞的通脹。對於外國央行而言

，與ＢＯＪ採取聯合干預行動，阻止日圓貶值，就必須拋售本國貨幣，但各國都面對高通脹問題

，拋售自身貨幣令其貶值，令進口通脹上升，誰願為之？

不過，若然日本財務省真的在日圓處於１２５至１３０水平時入市干預，則可視之為當局將

上述區間設定為日圓匯率下限，美元兌日圓升破１３０，進一步攀升的可能性降低。屆時若然日

圓匯價回升，市場必然又會借助某風險事件，謂日圓受到避險資金推動而上升。



＊圓匯技術面已呈嚴重超賣＊



從技術面分析，美元兌日圓已達到嚴重超買水平，９ＲＳＩ在日線圖最高曾見９２，目前仍

達到８４，而周線及月線圖的９ＲＳＩ皆處於８５。以江恩正方形觀察，１２３﹒５５位於

３１５度角，１２７﹒５５位於水平角，故１２７﹒５５為美元兌日圓的強大阻力位，突破則有

機會挑戰位於４５度角的１３１﹒５５。以目前匯價已處於嚴重超買水平，加上日本財金官員的

言論，短期突破１２７﹒５５的可能性不大，但若聯儲局５月份加息半厘的可能性愈來愈大，美

元兌日圓料最終都會挑戰１２７﹒５５，直到日本財務省採取實際干預匯率行動為止，口頭干預

的作用則不大。



＊瑞郎負息差續擴大不利匯價＊



這邊廂是日本政府可能干預圓匯貶值，另一邊廂則是瑞士央行持續干預瑞郎的升值，此刻識

揀應棄日圓、取瑞郎作為拋售對象！我總認為，以美國及瑞士的經濟體來看，１美元兌不到１瑞

郎是極不合理且不會長久的，而且與當初看淡日圓的觀點有一共通點，就是負利率。

美元兌瑞郎在３月１６日曾高見０﹒９４６２，直迫去年４月１日的高位０﹒９４７４，雖

然上周五曾回落至０﹒９３００以下，但本周重返該位以上，在美瑞息差傾向進一步擴大，預期

美元兌瑞郎將挑戰２０１５年以來的大型行橫區頂部１﹒０３５０水平，長線上望１﹒２７００

。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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