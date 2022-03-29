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即市新聞

29/03/2022 15:08

【新冠肺炎】傳上海浦東核酸結果堪憂浦西提前封控，官方緊急闢謠

　　《經濟通通訊社２９日專訊》上海全市目前正進行以黃浦江為界的大規模半封城式核酸檢測
，按計劃，２８日清晨５時起，第一批，浦東、浦南及毗鄰區域先行實施封控，開展核酸篩查，
４月１日清晨５時解封。第二批，４月１日凌晨３時起，對浦西地區實施封控，開展核酸篩查，
下月５日凌晨３時解封。不過，今有聊天記錄在網上流傳稱，因浦東地區正在進行的核酸檢測結
果堪憂，浦西地區將提前至今晚８點進行封控。
　　上海辟謠平台從上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室獲悉，上述消息為謠言。此外
，還有傳言說，上海明天將開始最新的封控措施。包括，要求垃圾暫不分類，居民統一放在樓道
大門邊的綠化帶中，由物業統一清理收走；所有車輛除有通行證的除外，一律不得駛上馬路，違
者將被公安扣車；所有藥店、商店全部關門（大型超市全部關閉，由政府徵用，統一調配等。上
海辟謠平台從權威部門獲悉，消息也不實。
　　上海疫情防控新聞發布會最新公布，截至今日９時，本輪疫情上海市已累計排查到在滬的密
切接觸者３５５７６人，均已落實管控，其中２８９４２人的核酸檢測結果為陰性，其餘
６６３４人還在檢測當中。已排查到在滬次密接６８７５９人，均已落實管控，其中６２６１７
人的核酸檢測結果為陰性，其餘６１４２人還在檢測中。２８日０－２４時，新增本土新冠肺炎
確診病例９６例和無症狀感染者４３８１例，再創單日新高。（ｗｌ）

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