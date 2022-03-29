【新冠肺炎】吉林：堅定不移執行動態清零方針，就買菜難問題致歉

《經濟通通訊社２９日專訊》吉林召開新聞發布會，通報疫情防控工作最新情況。吉林省衛

健委副主任張力表示，截至３月２９日早上６時，核酸檢測共採樣１３２﹒２７萬人次。設立「

追陽」專用實驗室，最大限度壓縮复核時間。目前，吉林省疫情仍高位運行，各項防控工作刻不

容緩，全省上下將堅定不移執行「動態清零」總方針，全力打好打贏疫情防控阻擊戰殲滅戰。全

省從嚴從實抓好社區管控，投入警力參與封控管控區執勤，破獲涉疫違法犯罪案件１５起，查處

擾亂疫情防控秩序違法行為人４１名﹔嚴格落實隔離管控要求，截至３月２８日１８時，全省共

落實隔離管控８０５１０人﹔進一步加強中醫藥預防干預。



＊吉林長春回應「歐亞集團接受捐贈高價售出」等問題＊



長春市副秘書長劉任遠表示，由於長春市東北亞糧油、海吉星兩大蔬菜批發市場突發疫情而

臨時關閉，加上全市疫情形勢嚴峻，保供人員上崗嚴重不足，導致市民買菜難，部分市民在網上

訂購後，採購的商品遲遲不能到家，為此感到格外焦慮上火，由於工作不到位給市民生活帶來的

影響和不便，向廣大市民表達深深的歉意。

為解決群眾買菜難問題，省委省政府統籌啟動聯保聯供機制，市政府組織多渠道加大備貨力

度。每天有１０００噸左右「蔬菜包」直達長春，緩解分揀、配送人員不足問題。

另外，據劉任遠介紹，歐亞集團（滬：６００６９７）是長春市重點保供企業之一，關於網

民反映的歐亞集團接受捐贈高價售出等問題，市政府相關部門第一時間了解情況。

經初步了解，歐亞集團於３月２８日發表了聲明，沒收到過任何蔬菜捐贈，下一步長春市將

保持和包括歐亞集團在內的各商家企業溝通，指導企業履行社會責任誠信經營，合法經營，對一

切不良不法行為，依法依規嚴肅處理，堅決打擊，發現一起，問責一起。

歐亞集團現升０﹒２％，報１２﹒３９元人民幣。（ｃａ）

