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即市新聞

29/03/2022 16:13

【大國博弈】美視華為最重要戰略競爭對手，外交部：打壓不會得逞

　　《經濟通通訊社２９日專訊》美國五角大樓周一（２８日）向國會提供了一份國防戰略簡報
，中國在簡報中被稱為「最重要的戰略競爭對手」，而俄羅斯被稱為「嚴重威脅」。
　　在北京，中國外交部發言人汪文斌表示，美方上述國防戰略報告充滿冷戰和陣營對抗思維，
中俄是兩個大國，美國企圖遏制打壓中俄的圖謀是不會得逞的。美方應當反思自己在烏克蘭危機
中應當承擔的責任，對製造假想敵，無視他國正當安全關切，調動集團對抗的做法進行檢討和糾
正。
　　中方敦促美方認真落實美國領導人作出的不尋求打新冷戰，不尋求改變中國體制，不尋求通
過強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突等表態，與中方一道努力，找
到新形勢下中美相互尊重、和平共處、合作共贏的正確相處之道。

＊堅決反對參議院批准《美國競爭法》＊

　　另外，美國參議院２８日批准一項法案《美國競爭法》，該法案旨在提升美國在經濟與國家
安全和外交領域，並針對中國。
　　汪文斌表示，中國此前已經多次對美國的涉華法案表明立場，相關法案涉華內容罔顧事實，
渲染「中國威脅論」，鼓吹開展對華戰略競爭，充斥著冷戰零和思維，與中美兩國各界希望加強
交流合作的普遍願望背道而馳。中方對此堅決反對，將堅定捍衛自身利益。
　　汪文斌強調，美國怎麼發展是美國自己的事。作為世界頭號經濟體，美方應該做的是維護包
括半導體產業在內的全球產業鏈、供應鏈的穩定，而不是動不動拿中國說事，把中國當假想敵。
（ｃａ）

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