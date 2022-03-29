《匯市縱橫－蕭啟洪》「騰雞花」開

《匯市縱橫》每年３月正值百花盛放的好時節，每年都會對公眾開放的禮賓府（前港督府）

種滿了很多色彩鮮豔的花，其中以杜鵑花最為有名。杜鵑為灌木或小喬木，在香港普遍有６個品

種，大多為紅色，漫山遍野煞是好看，故又名滿山紅。筆者讀書時在校園內亦不難看到杜鵑花，

此花雖美，唯盛放時恰遇準備大考時間，因而此花別稱為「騰雞花」。「騰雞」者，廣東俚語，

形容人手忙腳亂或者好唔安落、驚青嘅狀態，就好似隻雞畀人追砍嗰陣騰嚟騰去，唔知自己要去

邊嘅樣。對我們一眾學子的心情，確實是十分貼切。



其實自英治時代，禮賓府逢３月都對市民開放，讓大家可以在春日裏賞花，但疫情肆虐下已

經連續兩年停開了，希望下年可以重開，讓一種愛花之人一飽眼福！其實，在新冠疫情延續了超

２個年頭，我們還是十分「騰雞」，不知何時可以重回正常生活！也不知是否童年陰影，筆者對

３月分並沒有好感。除了回南天的潮濕天氣，還有疫情困擾。今年３月更有俄烏戰爭發展膠著令

金融市場倍加動盪。３月中惠州發生４﹒１級地震這個罕見的現象，令筆者心情鬱悶。再加上上

周東航５７３５由昆明飛廣州途中在貴州墮毀，全機１３２人員遇難，在此筆者致意深切的哀悼

。記憶中２０１４年３月也是ＭＨ３７０失蹤的月份，至今尚未尋回。



「騰雞」的事蔓延至金融市場，３月美債迎來了大熊市，１０年期美國國債從月初的

１﹒７３％急速攀升了超過８０基點至２﹒５４％水平。主因為通脹高企（疊加俄烏戰爭持續）

，美聯儲主席及公開市場委員會委員－－「堅」鷹（是堅是扮讀者自行判斷），令市場加息預期

陸續升溫。據聯邦基金利率期貨反映，到２０２２年底，聯邦基金將達至２﹒３％水平，即年內

還有約２％的升息，或說美聯儲將於未來的６次公開市場委員會中至少２次加息０﹒５％。市場

亦預計聯邦基金利率在２０２３年末將提升至３％的水平。但同時較長期市場利率出現了倒掛，

５－１０年利差為－１１個基點，３－１０年亦出現－１２基點的倒掛。即說市場在估計美國越

加息猛，未來衰退風險越肯定！



反觀股票市場方面可能沒有那麼「騰雞」，美股回到接近３５０００點水平，較低位反彈了

超過７％。港股更利害，回到了２１８００，較低位反彈超１７％。德國ＤＡＸ指數也反彈超

１１％。這說明股票市場並不擔心俄烏戰及新冠疫情對經濟的長期影響，並在通脹居高下同意央

行應該先升息對付通脹，而經濟增長應該可以抵受此加息幅度。但筆者還是對這看法不太認同，

主因為現推高通脹的元兇是因供應鏈及地緣政治的問題而高企的大綜商品價格，是供應端對價格

的拉動型的通脹。若沒有得到需求端的財富增長，光供應端的拉動將會導致需求對的萎縮，從而

拉低價格已達至均衡（供應曲線往上平移的結果）。通過加息就是實現需求端萎縮（需求曲線的

往下平移），即經濟可能停滯，或衰退下完成任務。



在供應拉動通脹加上猛烈加息遏抑需求將令經濟衰退風險激增，情況就如兩把刀向著消費者

劈下來，劈你不死都希望劈你半死以降低你的消費從而得到價格的穩定，當然你足夠強壯就成，

這就是債券市場跟股票市場對經濟強弱判斷的差異。至此讀者們可能已經「騰雞」不已，但面對

風浪中我們仍然可以找到避風港的。回看世界局勢在中美貿易對抗至俄烏戰爭，在美國的制裁戰

開打後逐漸形成一些新的格局。首先是因第三世界貿易量增加而需要增加其國際規矩的話語權的

推動下，環球通用貨幣美元的霸權地位會逐漸下降。若按美國現時的制裁，單邊政策下將進一步

推動其他國家找替代。從國際貨幣基金組織資料顯示，各國持有美元為儲備貨幣近幾年持續下跌

，２０２０年更跌穿６０％水平，歐元則持續上升並在２０２０年達到２１％水平。人民幣自從

２０１６年進入統計後，也持續上升，但總量仍然很少，２０２０年只佔２﹒２５％，但已經成

為全球第五大儲備貨幣。雖說現時並沒有一個可以取代美元地位的貨幣，但長遠風險不可輕視。



疊加上各國貨幣超發，信用貨幣未來所受的挑戰嚴峻。中國作為世界生產工廠，貿易量按年

上升，人民幣成為美元替代似乎是一個選項，最少在第三世界中（東盟及金磚國等）變得合理。

筆者不敢對美元逐漸需求減少對美國或全球經濟影響作出猜測，但人民幣的需求在中、長期的需

求就十分樂觀。現人民幣唯一的問題在於信用不夠及其自由流通性，人行或需相應增加其信用必

須以可靠的資產支撐。而黃金儲備增加將可能成為一個選項。按Ｗｏｒｌｄｄａｔａ資料顯示，

全球貨幣發行量最大為歐元區，接近１２萬兆美元等值，第二是中國，２２０００兆美元，第三

是美國約１５７００兆美元，第四是日本，約９８００兆美元。但當中美國的儲備相對貨幣供應

為８１﹒４％（７８﹒７％為黃金儲備），歐元的相應儲備為６３﹒５％（６２﹒８％為黃金）

，日本的儲備為１３﹒１％（３﹒３％為黃金），中國有１４﹒３％（３﹒５％黃金）。從資料

可見美元與歐元的儲備貨幣功能是不容易動搖的。倒過來說要動搖他們的貨幣的儲備能力及信心

，我們還要加把勁追趕。



一個不「騰雞」的股票市場預示著市場對復甦的信心，縱然有疫情及俄烏戰爭在前。筆者希

望市場是對的，要不然超調利率將導致往後的衰退更加劇烈，到時美聯儲會更加「騰雞」！而筆

者希望能分享一些對局勢的看法，令讀者們少點「騰雞」！



＊本周策略＊



歐元：上周建議候高於１﹒１０８０沽出歐元兌美元已成交，維持目標１﹒０９００，止蝕

１﹒１１８０。

離岸人民幣：本周建議候高於６﹒４０００沽出美元兌離岸人民幣，目標６﹒３２００，止

蝕６﹒４５００。

加元：本周建議候高於１﹒２６５０沽出美元兌加元，目標１﹒２４５０，止蝕

１﹒２８００。

日圓：本周建議候低於１２２﹒００買入美元兌日圓，目標１２４﹒５０，止蝕

１２０﹒５０。



《招商永隆銀行環球金融市場部總經理 蕭啟洪》



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