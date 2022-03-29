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即市新聞

29/03/2022 09:12

《珠玉之論－陳鳳珠》內地將積極推動鋰電池原料價格回歸合理

　　《珠玉之論》工信部表示目前動力電池原材料價格大幅上漲問題需要高度關注，並將適度加
快內地資源開發進度，堅決打擊囤積居奇及投機炒作等不正當競爭行為，引導產業鏈上下游企業
強化合作，推動關鍵原材料價格回歸理性。同時，中國科學院表示今次動力電池材料價格上漲主
要受需求及預期增長更強勁所推動，並預計鋰資源供求平衡要兩至三年才能恢復正常。市場估計
２０２５年內地的碳酸鋰需求約為６０萬噸，但隨著江西、四川及青海鋰礦資源開採量提升及電
池回收技術的進步，料內地進口鋰資源需求將會大幅減少，相信長線內地的碳酸鋰價格將會趨向
穩定。
　
　　碳酸鋰價格於過去一年上升近五倍，而三元鋰電池中的鎳、鈷、鋰原料價格亦顯著上漲，由
於原料成本急升，近日多家企業上調電動車售價，其中小鵬－Ｗ（０９８６８）宣布旗下車型加
價１萬至２萬元（人民幣．下同），比亞迪早前亦調整多款車型價格，上調幅度為３０００至
６０００元不等。至於Ｔｅｓｌａ亦將內地的Ｍｏｄｅｌ　３及Ｍｏｄｅｌ　Ｙ高性能版提價約
１﹒８萬至２萬元，同時Ｔｅｓｌａ美國亦全線加價。不過，蔚來－ＳＷ（０９８６６）則表示
短期內未有加價打算，因認為價格穩定對用戶利益及市場有好處。今年內地２月份新能源汽車產
銷分別按年增長２倍至３６﹒８萬輛及１﹒８倍至３３﹒４萬輛，相信目前行業供應鏈仍然緊張
，且市場對新能源汽車需求強勁，料產品價格上調未會對銷量構成太大負面影響。
《安里資產管理有限公司投資組合經理　陳鳳珠》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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