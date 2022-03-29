《珠玉之論－陳鳳珠》內地將積極推動鋰電池原料價格回歸合理

《珠玉之論》工信部表示目前動力電池原材料價格大幅上漲問題需要高度關注，並將適度加

快內地資源開發進度，堅決打擊囤積居奇及投機炒作等不正當競爭行為，引導產業鏈上下游企業

強化合作，推動關鍵原材料價格回歸理性。同時，中國科學院表示今次動力電池材料價格上漲主

要受需求及預期增長更強勁所推動，並預計鋰資源供求平衡要兩至三年才能恢復正常。市場估計

２０２５年內地的碳酸鋰需求約為６０萬噸，但隨著江西、四川及青海鋰礦資源開採量提升及電

池回收技術的進步，料內地進口鋰資源需求將會大幅減少，相信長線內地的碳酸鋰價格將會趨向

穩定。



碳酸鋰價格於過去一年上升近五倍，而三元鋰電池中的鎳、鈷、鋰原料價格亦顯著上漲，由

於原料成本急升，近日多家企業上調電動車售價，其中小鵬－Ｗ（０９８６８）宣布旗下車型加

價１萬至２萬元（人民幣．下同），比亞迪早前亦調整多款車型價格，上調幅度為３０００至

６０００元不等。至於Ｔｅｓｌａ亦將內地的Ｍｏｄｅｌ ３及Ｍｏｄｅｌ Ｙ高性能版提價約

１﹒８萬至２萬元，同時Ｔｅｓｌａ美國亦全線加價。不過，蔚來－ＳＷ（０９８６６）則表示

短期內未有加價打算，因認為價格穩定對用戶利益及市場有好處。今年內地２月份新能源汽車產

銷分別按年增長２倍至３６﹒８萬輛及１﹒８倍至３３﹒４萬輛，相信目前行業供應鏈仍然緊張

，且市場對新能源汽車需求強勁，料產品價格上調未會對銷量構成太大負面影響。

《安里資產管理有限公司投資組合經理 陳鳳珠》



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