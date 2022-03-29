《投資筆記－黃子燊》甚麼是滯脹？中國疫情與全球滯脹有何關係？

《投資筆記》筆者希望能和大家分享，（ｉ）甚麼是滯脹，（ｉｉ）為何全球滯脹風險有所

上升，及（ｉｉｉ）就著中國疫情這個變量，對全球滯脹風險帶來甚麼影響。



＊甚麼是滯脹？＊



首先，何為滯脹？所謂滯脹，意思是「經濟停滯」與「通脹」同時發生，換成數據表示的話

即實質ＧＤＰ低增長，但同時通脹數字高企。一般情況下，「滯脹」並不常發生。主要原因是典

型的經濟周期，通常是由需求端的變化所帶動。簡要而言，我們可以想象經濟運行是由「供應端

」和「需求端」兩方面組成，供應端主要是產出商品及服務（Ｇｏｏｄｓ ａｎｄ

Ｓｅｒｖｉｃｅｓ），而需求端則是消費這些商品及服務。當需求大於產出，即社會整體消費的

商品及服務，大於整體產能所能產出，物價便會上升，這便是由需求端帶動通脹。而需求端的變

化，尤其是在成熟的經濟體，則深受利率周期的影響：整體需求疲弱－－＞供過於求－－＞經濟

疲弱，且有通縮壓力－－＞央行減息－－＞資金成本下降－－＞消費及投資需求得到提振－－＞

需求增加－－＞供不應求－－＞經濟過熱，出現通脹壓力－－＞央行加息－－＞需求轉弱，如是

者完成一個由需求帶動經濟循環。我們可以看到，在比較常見的，由需求變化所帶動的經濟循環

中，經濟增長率和通脹是向著相同方向發展－需求高時通脹高，經濟會傾向過熱；需求低時通脹

低，經濟會傾向疲弱；而由於調整利率便能同時處理通脹與需求的問題，不用面對任何在通脹與

經濟增長間作取捨的矛盾。



那在甚麼情形下較大機會出現「滯脹」呢？主要是「供應端」出現問題。例如在經濟總需求

大致不變甚至疲弱的情況下，經濟的總供給卻突然大幅減少，這便令經濟雖然沒有過熱甚至疲弱

（即經濟增長率低的情況下），但由於供給減少，令總供應不足以滿足總需求，物價因此上升（

即出現通脹了）。以７０年代的滯脹為例，經濟本身雖然較為疲弱，但由於供應端出現問題，包

括－（ｉ）出現厄爾尼諾現象，令美國、泰國、澳洲、加拿大、蘇聯等經濟體同時糧食失收，蘇

聯轉向北美市場搶購農產品，令全球糧食價格快速上漲；（ｉｉ）其後又爆發第四次中東戰爭（

即贖罪日戰爭），中東石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）為了反制支持以色列的西方國家，以石油禁

運及調升石油價格作應對，全球因此陷入滯脹。一旦滯脹出現，因為是在經濟疲弱的情況下出現

通脹，如果央行以加息應對，則有可能打壓需求，令本來疲弱的經濟百上加斥；如果不加息，任

由通脹蔓延又會摧毀經濟；如果打算透過其他手段，例如行政手段處理供應端問題，又往往超出

了作為通脹主要應對者的央行的權力範疇。因此，一旦滯脹出現，往往會相當難以解決，這也是

為何市場對滯脹風險份外擔心及關注的原因。



＊為何全球滯脹風險有所上升＊



而在去年，由於供應鏈的問題（包括碼頭效率減低、集裝箱缺櫃等），已令全球實際供給有

所減少，令滯脹風險上升（貨品生產到但不能按時交付，實質效果和供應短缺相同） 。而去到

今年，由於烏俄衝突，除了導致投資者最為注目的能源價格上升外（俄羅斯佔全球產油量超過

１０％，天然氣產量１６％，而西方的制裁有可能對俄國出口原油及天然氣造成阻礙），亦令化

肥價格上升（俄羅斯是全球最大的氮肥出口國，第二大的鉀肥出口國，磷肥出口量則是世界第三

大）、食品出口減少（烏克蘭是歐洲糧倉，而俄烏的小麥出口量佔全球貿易比例３０％，烏克蘭

玉米出口量佔全球貿易比例１７％），而後兩者結合起來，則令糧食價格有所升溫，並造成潛在

的糧食危機－如以 Ｉｎｖｅｓｃｏ德銀農業ＥＴＦ（紐交所上市，編號：ＤＢＡ）作為代表，

自俄烏衝突後，其價格已升了４﹒４２％。而高油價亦增加了工業以至整體經濟的運行成本，為

經濟帶來打擊，美國的衰退風險由是提升－ 作為衰退衡量指標之一的美國十年期及兩年期國債

息差，已經收窄至１６點子，創出近期新低，離倒掛只數步之遙（雖然有說指十年期及三個月國

債息差仍維持在高位，故不用過慮，但衰退風險已有所上升是無庸置疑）。可以說，從去年供應

鏈問題導致的有效供給減少，到今年的俄烏衝突推高糧食及能源價格，均導致了成本拉動型通脹

（ｃｏｓｔ ｐｕｓｈ ｉｎｆｌａｔｉｏｎ）的升溫，並對經濟構成一定壓力（尤其是中下游

的產業），令滯脹風險升溫。



＊中國疫情這個變量，對全球滯脹風險帶來甚麼影響？＊



但另一個與滯脹相關，並同樣令人關注的潛在風險點是，中國的疫情發展及其如何應對。如

果說俄烏是能源及糧食出口大國，則中國無疑是工業品出口大國，中國的出口佔國際市場份額約

１５％，一旦中國出現產能中斷或局部停擺，對全球工業品的總供給無疑會有影響。而隨著新冠

病毒的Ｏｍｉｃｒｏｎ變種已傳入中國，如果（ｉ）中國的疫情有一定程度的爆發，而（ｉｉ）

同時，國內政府採取包括封城或局部停擺等積極措施去應對，以求達至「動態清零」的政策目標

的話（如深圳早段時間或上海目前面對的情況），則工業產出及出口無疑有機會有所減少，加劇

全球供應端震蕩的問題。雖然國內政府的動員及堵截病毒能力無疑優於其他經濟體的政府，然而

參考多地包括香港的案例，一旦病毒突破封鎖並進入社區爆發階段，「清零」將會變得十分困難

，且需付出包括經濟停擺等重大代價。當然，目前國內各地政府仍在堅守，令病毒未能進入社區

爆發階段，然而，我們必須關注一旦病毒出現社區爆發，中國有機會像２０２０年初一樣，透過

積極防控措施以達至「動態清零」的政策目標。由於有關積極防控措施或會（ｉ）減低社會整體

產出及出口（加劇全球正面對的供給端震蕩並推高通脹），（ｉｉ）減低中國經濟增長動能（因

而拉低今年全球經濟增長率）。而考慮到Ｏｍｉｃｒｏｎ傳播率高的特性，即使能一次清零，也

未必能像２０２０對付新冠病毒初種般一勞永逸，有機會陷入局部爆發－－＞局部停擺－－＞成

功清零－－＞局部爆發的循環。考慮到中國作為生產及出口大國，及其作為全球第二大經濟體的

地位，則中國疫情的發展，無疑對全球滯脹風險的高低有所影響，並需要密切注視了。

《晉裕環球資產管理投資研究部高級投資分析師 黃子燊》



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