《股壇解碼－戴名》美政壇風起雲湧，東航（００６７０）禍不單行

《股壇解碼》雖然上星期公布的新屋動工輕微高於市場預期，但上周三（２３日）的新屋消

銷售卻差於預期，未知道是否受加息影響市場情緒，另一方面首領失業人數持續下跌亦會對經濟

後市有支持，唯一擔心的是耐用品訂單下跌不利後市消費信心，原油庫存的減少將刺激通脹，加

速聯儲局的加息這些都不利經濟復甦，美國監管機構將中國移動和中國電信列入黑名單，暗示美

國政府針對一些較敏感行業（通訊、晶片和科技）對華的抵制升級，加上美國政府通過禁止向中

國提供無人機配件，中概股的前途再度添上不明朗因素。

特朗普上周四（２４日）向佛羅里達州聯邦法院提交訴狀，２６名被告中包括了個人和機構

，名單上星光熠熠，除了希拉莉和民主黨外，還包括多年來被聲稱是深層政府（Ｄｅｅｐ

Ｓｔａｔｅ）成員的聯邦調查局（ＦＢＩ）前局長Ｊａｍｅｓ Ｃｏｍｅｙ，前英國特工

Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈｅｒ Ｓｔｅｅｌｅ，希拉莉的競選顧問等等，而聯調局前任律師

Ｋｅｖｉｎ Ｃｌｉｎｅｓｍｉｔｈ，希拉莉當時的網絡安全律師Ｍｉｃｈａｅｌ

Ｓｕｓｓｍａｎｎ和俄羅斯的情報分析人員Ｉｇｏｒ Ｄａｎｃｈｅｎｋｏ之前已被司法部特別

檢察官Ｊｏｈｎ Ｄｕｒｈａｍ起訴，如果特朗普勝訴的話，民主黨會不會多年基業一舖清袋就

不得而知，但拜登最近對俄羅斯態度轉趨強硬或多或少和中期選舉扯上關係，如果共和黨重新掌

控兩院，美國政壇將迎來翻天覆地的改變。



＊漁人得利＊



印度剛宣布停止進口中國無人機製成品，只容許在印度國內裝配的中國無人機入口，通過行

政手段將部分中國無人機的組裝工序轉移至國內，加上疫情期間已經有眾多與汽車，醫療消耗品

和機械配件相關的加工和製造業轉移至印度，相信外長王毅訪問印度多少與此有關，投資者宜密

切關注事態發展。



＊分身不暇＊



官方數據顯示，本月截至上周四（２４日）透過陸股通流出股市的資金創自２０１４年機制

實施以來第二大單月流出，境外投資者在本月共拋售９５億美元的內地股票，原因是俄烏局勢的

不明朗加上中國態度的不明確，外資恐怕中國將會繼俄羅斯後被制裁，此時此刻要重建外資信心

是最關鍵，奈何國內疫情嚴峻，面對分身乏術的困境，俄烏事件盡早抽身而退才是萬全之策。上

海和天津相繼進入封管狀態，深圳雖然解封但是仍有部分小區未曾解封，據非正式統計，深圳在

封控期間的經濟損失為每天２００億人民幣，在這段後疫情時期要怎樣保住經濟不再下滑將變成

各地方政府的頭號任務。



＊反彈在望＊



上周提到熊證街貨重倉位在２２０００點至２２１００點之間和最多新增位置在２２３００

點至２２４００點，上周三已被回收，由於牛證最多新增倉位在２１２００點至２１２７８點，

加上牛熊證街貨比例５３：４７，估計本周很大可能會先殺牛證重貨區再重拾升軌，維持恒指短

線反彈位２３７６９點，支持位在２１１３９點的預測。



＊股票簡評＊



中國東方航空股份（００６７０）主要經營民航業務，其中包括客運、貨運、郵遞和其他延

伸的航空業務，集團為中國三大航空公司之一，也是中國東大門上海提供服務的首要航空公司，

集團以上海作為業務核心樞紐，並打做西安和昆明作為區域樞紐，服務範圍覆蓋整個中國以至亞

洲、大洋洲、北美洲甚至歐洲的航空運輸網絡。中國東方航空股份最近突然成為熱話主要由於

ＭＵ５７３５墜機事件，事件原因還沒查明之前就不加評論，但在這次疫情當中航空和貨運業是

受影響的重災區，整個行業已經苟涎殘喘，先不說如何提高營利，就算維持正常運作都是一個問

題，而集團的管治水平一直表現比其他競爭對手差（對比南方航空（０１０５５）和中國國航

（００７５３）），全年虧損過百億是預期之內，但消費者對中國東方航空股份的信心何時恢復

才是業績轉趨穩定的時候，至於何時能從虧轉盈更加不好說，投資者可能會奇怪業績不好已經不

是一時三刻的事，但為何之前股價還是表現強勢，相信和國內Ａ股受廣發基金熱捧有關，由於Ａ

股表現強勁令ＡＨ差價拉闊，一眾散戶透過滬港通追落後，但現在對國際開關日期未定，業績負

面因素連連，接近２５％的沽空率，由於俄羅斯有輸油管受損，相信油價短期內將區高不下，這

些都不利股價，合理買入價在２﹒０５元附近。《資深市場人士 戴名》



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