【新冠肺炎】安老院今起可直接聯絡社署安排輕症院友到暫託中心

《經濟通通訊社２９日專訊》安老院舍今日（２９日）起可直接聯絡社署，安排輕症或無病
徵確診院友到暫託中心。
社署宣布，周二起安老院如發現院友確診感染新冠病毒，可直接聯絡署方及衞生防護中心跟
進，經有關部門評估後，會安排輕症或無病徵院友送往不同暫託中心，讓公立醫院及社區治療設
施可重點服務臨床上較有需要的患者。
另外，荃灣西約體育館周一起改為暫託中心，提供１５０張病床。（ｃｌ）
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