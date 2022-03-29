【新冠肺炎】粉嶺祥華邨祥智樓三廈完成強檢，發現逾百宗陽性個案

《經濟通通訊社２９日專訊》三棟大廈完成圍封強檢，發現超過１００宗陽性個案。其中在

粉嶺祥華邨祥智樓有５３宗陽性和２１宗檢測結果不確定。大埔廣福邨廣仁樓發現４０宗陽性和

２７宗不確定個案。荃灣梨木樹（二）邨松樹樓則發現１４宗陽性個案，衞生署衞生防護中心會

安排跟進。（ｃｌ）

