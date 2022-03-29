【新冠肺炎】粉嶺祥華邨祥智樓三廈完成強檢，發現逾百宗陽性個案

《經濟通通訊社２９日專訊》三棟大廈完成圍封強檢，發現超過１００宗陽性個案。其中在
粉嶺祥華邨祥智樓有５３宗陽性和２１宗檢測結果不確定。大埔廣福邨廣仁樓發現４０宗陽性和
２７宗不確定個案。荃灣梨木樹（二）邨松樹樓則發現１４宗陽性個案，衞生署衞生防護中心會
安排跟進。（ｃｌ）
etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好
|大行報告29/03/2022
【大行炒D乜】瑞信降中移聯通目標價 神華績後券商齊唱好
|開市Good Morning29/03/2022
黃瑋傑：債息倒掛暫對港股影響不大料21200有支持 惟需提防高估值科技股
|財經熱話29/03/2022
【虛幣世界】比特幣連日上漲，再攀上47000美元
|中國故事28/03/2022
《神州經脈》美增中資電訊商入風險清單 上海啟半封城A股大致穩
|財經熱話28/03/2022
富力世茂發盈警 遲發業績恐爆停牌潮 內房普遍下挫
|專訪28/03/2022
【專訪】陶冬：制裁俄羅斯釀供應震盪，世界距離滯脹似不遠（有片）
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰