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29/03/2022 12:21

【新冠肺炎】運輸署要求專營巴士公司恢復７９條路線服務

　　《經濟通通訊社２９日專訊》運輸署表示，隨著專營巴士公司的車長缺勤情況改善，政府部
門將又會由４月１日起逐步恢復公共服務，運輸署要求各專營巴士公司恢復早前獲批准暫停服務
１４０條路線中７９條路線的服務。獲准維持班次調整的日間路線，其繁忙時段的班次調整幅度
一般最多延長不超過１０分鐘，而延長後的班次間距時間一般不會超過３０分鐘。

＊６１條路線繼續暫停服務＊
　
　　為配合政府仍然實施的社交距離措施以遏制疫情在社區擴散，以及為應對乘客需求下降，運
輸署批准九巴、新巴、城巴、龍運巴士及新大嶼山巴士在３月３１日至４月１０日期間繼續調整
服務，包括暫停共６１條路線，當中大部分是繁忙時段提供額外班次的輔助路線，以及只在假日
提供的特別郊遊路線和通宵路線服務，這些路線都各有其主要路線或有適當的替代公共交通服務
供乘客使用。　
　　運輸署會繼續因應實際情況，檢討及調整巴士服務以配合乘客需求。此外，主要服務旅客、
前往陸路口岸和機場的路線，因應早前實施的入境防疫抗疫措施，已獲批服務調整作有限度服務
或獲准暫停服務。（ｃｌ）

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