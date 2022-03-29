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29/03/2022 12:36

【新冠肺炎】教聯會調查：７成教師不贊成下月恢復面授課堂

　　《經濟通通訊社２９日專訊》港府早前公布學校復課安排，其中幼稚園、小學及國際學校最
快在４月１９日復課；而中學須等待文憑試核心科目考完後才恢復面授課。教聯會一項調查顯示
，７成受訪者認為疫情依然非常嚴峻，不認同學校在下個月１９日起恢復面授課堂，只有２成受
訪者表示同意或非常同意，５成受訪教師認為，應分階段恢復面授，先由高小開始，再到初小、
幼稚園，，最後才容許中學恢復面授。
　　教聯會主席黃錦良指出，港府早前在未有諮詢業界的情況下，便訂下４月１９日恢復面授課
，但未有考慮香港的確診人數，以及學生的疫苗接種率。他指第五波疫情期間，當學校遇到突發
情況致電教育局分區，職員皆無法回答疑問。

＊５５％被訪者同意文憑試如期開考＊

　教聯會近日以問卷方式訪問１３００多名來自中小學、幼稚園及特殊學校教師或校長。調查顯
示，１６７名受訪的中學教師中，有５成半同意文憑試如期在下月開考，４成支持延期；８成受
訪教師表示，教育局及考評局應為有需要的學生設立特別考場。教聯會建議教育局訂立指引，如
同場有考生在應考後確診，應如何處理，以確保文憑試安全進行。
　　另外，有４３％受訪者表示，其所屬學校中半數或以上的學童已打第１針，半數或以上的已
打２針的約達２２％。（ｃｌ）

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