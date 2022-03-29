【香港政情】梁國雄搶文件案，藐視立法會罪成

《經濟通通訊社２９日專訊》立法會前議員、社民連「長毛」梁國雄涉於２０１６年在會議
中，搶去時任發展局副局長馬紹祥的文件，被控《立法會（權力及特權）條例》中的藐視罪。案
件早前發還東區裁判法院重審今午宣判，裁判官裁定罪名成立。（ｃｌ）（ｚｚ）
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