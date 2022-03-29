【企業盈警】大唐西市（００６２０）料去年盈轉虧３４００萬元

《經濟通通訊社２９日專訊》大唐西市（００６２０）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度虧損約３４００萬元，２０２０年度溢利３０００萬元。

該集團指，虧損主要因年內經濟形勢嚴峻，拍賣佣金收入減少，投資物業公允價值變動，及

從持續經營業務應收款項的預期信用損失計提準備金。

該集團將於本月底前公布業績。（ｗｈ）

