小鵬汽車第四季虧損擴大１３億人幣，全年蝕４９億人幣，不派息

《經濟通通訊社２９日專訊》小鵬汽車（０９８６８）公布，截至去年１２月３１日止第四

季虧損１２﹒８７億元（人民幣．下同），比２０２０年同期虧損７﹒８７億元有所擴大，而去

年度虧損４８﹒６３億元，比２０２０年同期虧損４８﹒８９億元有所下降，每股虧損２﹒９６

元，不派末期股息。

該集團指，去年度非公認會計原則虧損４４﹒８３億元，比２０２０年相關虧損２９﹒９２

億元有所擴大。去年總收入約２１０億元，升２﹒５９倍，毛利升近９倍，至２６﹒２２億元，

毛利率１２﹒５％，升７﹒９個百分點。去年汽車交付量９﹒８２萬輛，按年上升２﹒６３倍。

該集團指，去年第四季度智能運動型轎車Ｐ７交付量為２﹒１３萬輛，上升１﹒５倍，訂單

持續與日俱增。今年首兩個月累計Ｐ７交付量超過８﹒５萬輛，至於第四款量產車型，旗艦型智

能ＳＵＶＧ９預期於第三季度上市。



＊首季總收入料增最多１﹒４７倍＊



該集團指，預期第一季度汽車交付量將介乎３﹒３５萬至３﹒４萬輛，按年增長約１﹒５１

至１﹒５５倍，總收入將介乎７２億至７３億元，按年增長約１﹒４４至１﹒４７倍。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

