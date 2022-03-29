【北水炒Ｄ乜】淨流入９﹒３億人幣，買騰訊沽京東

《經濟通通訊社２９日專訊》昨日（２８日）恒指高開１７點，報２１４２２點。最高升

３８６點報２１７９０點，最低跌２０２點報２１２０２點。恒指收報２１６８４點，升２８０

點或１﹒３１％。

按額度計算，北水全日淨流入９﹒３億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股

（００７００）、中國海洋石油（００８８３）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出最多的依次

是京東集團－ＳＷ（０９６１８）、中國神華（０１０８８）、舜宇光學科技（０２３８２）。

主板成交１３４３﹒０６億元減少９％。其中港股通成交３４６﹒９億元，佔總成交

２５﹒８％。



＊騰訊完成實物分派京東股份＊



騰訊控股公布，已於上周五（２５日）以實物分派方式派付京東集團－ＳＷ股份之特別中期

股息，緊隨實物分派完成後，所持京東集團比例將減少至約２﹒３％。

騰訊控股升２﹒８１％報３６６﹒４元，北水淨買入６﹒２億元；中國海洋石油升３﹒７％

報１０﹒６４元，北水淨買入５﹒９億元；藥明生物升２﹒２８％報６５﹒０５元，北水淨買入

３﹒８億元。

京東集團－ＳＷ跌１﹒７５％報２２４﹒８元，北水淨賣出１８億元；中國神華升

９﹒４２％報２４﹒４元，北水淨賣出３﹒２億元；舜宇光學科技升１﹒６３％報１２４﹒９元

，北水淨賣出１﹒８億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） ６﹒２２

中國海洋石油 （００８８３） ５﹒８６

藥明生物 （０２２６９） ３﹒８４

美團 （０３６９０） ２﹒７７

中國移動 （００９４１） １﹒３４

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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京東集團－ＳＷ （０９６１８） －１７﹒９８

中國神華 （０１０８８） －３﹒２１

舜宇光學科技 （０２３８２） －１﹒７６

兗礦能源 （０１１７１） －０﹒９７

李寧 （０２３３１） －０﹒７３

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