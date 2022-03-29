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29/03/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入９﹒３億人幣，買騰訊沽京東

　　《經濟通通訊社２９日專訊》昨日（２８日）恒指高開１７點，報２１４２２點。最高升
３８６點報２１７９０點，最低跌２０２點報２１２０２點。恒指收報２１６８４點，升２８０
點或１﹒３１％。
　　按額度計算，北水全日淨流入９﹒３億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、中國海洋石油（００８８３）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出最多的依次
是京東集團－ＳＷ（０９６１８）、中國神華（０１０８８）、舜宇光學科技（０２３８２）。
　　主板成交１３４３﹒０６億元減少９％。其中港股通成交３４６﹒９億元，佔總成交
２５﹒８％。

＊騰訊完成實物分派京東股份＊

　　騰訊控股公布，已於上周五（２５日）以實物分派方式派付京東集團－ＳＷ股份之特別中期
股息，緊隨實物分派完成後，所持京東集團比例將減少至約２﹒３％。
　　騰訊控股升２﹒８１％報３６６﹒４元，北水淨買入６﹒２億元；中國海洋石油升３﹒７％
報１０﹒６４元，北水淨買入５﹒９億元；藥明生物升２﹒２８％報６５﹒０５元，北水淨買入
３﹒８億元。
　　京東集團－ＳＷ跌１﹒７５％報２２４﹒８元，北水淨賣出１８億元；中國神華升
９﹒４２％報２４﹒４元，北水淨賣出３﹒２億元；舜宇光學科技升１﹒６３％報１２４﹒９元
，北水淨賣出１﹒８億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　６﹒２２
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　５﹒８６
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　　３﹒８４
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　２﹒７７
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　１﹒３４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　京東集團－ＳＷ　（０９６１８）　　　　－１７﹒９８
　　中國神華　　　　（０１０８８）　　　　　－３﹒２１
　　舜宇光學科技　　（０２３８２）　　　　　－１﹒７６
　　兗礦能源　　　　（０１１７１）　　　　　－０﹒９７
　　李寧　　　　　　（０２３３１）　　　　　－０﹒７３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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