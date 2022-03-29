《日入而息》恒生投資成盈富基金新經理人，中行去年多賺１２％

《今天重點》

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恒生投資取代道富環球成盈富基金（０２８００）新經理人

中行（０３９８８）去年純利升１２％至２１６５﹒６億元人民幣，派息２２﹒１分

中銀香港（０２３８８）去年純利跌１３％，末期息０﹒６８３元

快手（０１０２４）去年經調整虧損擴大至１８８﹒５２億元人民幣，不派息；上季經調整虧損

擴大至３５﹒６９億元，收入升３５％

港交所（００３８８）提三大關鍵戰略，鞏固作為中國離岸融資中心地位；上市申請數量增加，

ＬＭＥ會汲取鎳交易事件教訓；對目前ＳＰＡＣ表現感滿意，正構建數碼資產平台；歐冠昇：鞏

固香港國際金融中心地位，促進東西方資本雙向流動：研究以新上市規則吸納未盈利先進技術公

司

李嘉誠再增持長實（０１１１３）共３０萬股

差估署２月樓價指數按月跌２％，連跌兩個月

據報國泰（２９３）改紐約飛香港航線避開俄羅斯領空

林鄭稱可安排內地中醫師到安老院舍，指導防感染工作

中證監澄清：未對小米產業鏈企業出台ＩＰＯ限制政策

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《即日市況》

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恒指高收２４２點報２１９２７，科指升１１３點報４６０７

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《深滬股市》

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滬綜指收跌０﹒３３％守三千二，成交進一步縮窄

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《美元匯價》

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美元指數上破１００關口或將指日可待

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《公司業績》

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四環醫藥（００４６０）去年純利跌１２％，末期息連特息１０﹒８分

中國食品（００５６０）去年純利增１５％，派末期息０﹒１０２元人幣

中國金茂（００８１７）去年純利升２１％至４６﹒９億元人民幣，不派息

碧桂園服務（０６０９８）去年多賺５０％，派息２９﹒９５分人幣

勝獅貨櫃（００７１６）去年多賺近４０倍，末期及特別息共派１６港仙

華潤醫藥（０３３２０）去年純利按年升１４％，末期息０﹒１５元

環球醫療（０２６６６）去年純利增１１％，派末期息０﹒３６港元

石四藥集團（０２００５）去年純利按年升２８﹒４％，派末期息７仙

中視金橋（００６２３）去年純利跌５８％，末期息４港仙

春立醫療（０１８５８）全年純利升１４％，息１３分

五谷磨房（０１８３７）全年虧轉盈８６５３萬元人民幣，不派息

索信達（０３６８０）全年虧損擴至７６２４萬元人民幣，不派息

金川（０２３６２）全年純利升３倍，派息０﹒２港仙

超盈（０２１１１）全年純利４億元，派息１１﹒８仙

福祿（０２１０１）全年純利６８２２萬人幣，派息１７﹒６港仙

維亞生物（０１８７３）全年虧轉盈２﹒９億元人民幣，不派息

山東黃金（０１７８７）全年盈轉虧逾４億元人民幣，息５分

納泉（０１５９７）全年純利２１０７萬元人民幣，不派息

輝煌明天（０１３５１）全年盈轉虧１７２６萬元人民幣，派息１６分

擎天（０１２９７）全年純利１５８１萬元人民幣，不派息

通達集團（００６９８）全年純利跌３５％至２億元，不派息

呷哺呷哺（００５２０）全年盈轉虧３億元人民幣，派息２﹒８分

申萬宏源（００２１８）全年盈轉虧９５７５萬元，不派息

千百度（０１０２８）全年純利２７３５萬元人民幣，不派息

海倫司（０９８６９）全年盈轉虧２億元人民幣，不派息

朝聚（０２２１９）全年純利升三成，息１０﹒４３港仙

佳辰（０１９３７）全年純利２４５４萬元人民幣，不派息

聯洋智控（０１５６１）全年虧損收窄至２﹒４億元，不派息

恒發光學（０１１３４）全年虧損收窄至２１４萬元，不派息

ＩＧＧ（００７９９）全年純利跌８２％至近４億元，不派息

錦興（０２３０７）全年虧轉盈４５９９萬元，派息１﹒３仙

美力時（０１００５）全年純利升４倍至５５０９萬元，派息６仙

力天（０９９５８）全年盈轉虧７５１２萬元人民幣，不派息

百得利（０６９０９）全年純利升９４％，派息２２分

ＣＷＴ（００５２１）全年純利升３倍至２億元，不派息

車市科技（０１４９０）年度少賺３６﹒６％，不派息

太平洋網絡（００５４３）全年純利跌６９％，派息１０分

三江化工（０２１９８）全年純利跌６６％，派息６港仙

萬城控股（０２８９２）全年純利升４８％至１﹒７億元人民幣，不派息

方達（０１５２１）全年純利升８％，不派息

中電華大（０００８５）全年虧轉盈１億元，派息１﹒９仙

協鑫新能源（００４５１）全年虧損收窄至８億元人民幣，不派息

鼎石（００８０４）全年虧損收窄至４９３萬元，不派息

原生態（０１４３１）全年純利跌７３％，不派息

華信金融（０１５２０）全年虧損收窄至４６２７萬元，不派息

弘海高新（０００６５）全年虧轉盈１４３７萬元，不派息

潼關黃金（００３４０）全年虧轉盈１﹒４億元，不派息

紛美（００４６８）全年純利跌１７％至３億元人民幣，不派息

德利機械（０２１０２）中期純利跌４５％至１７１０萬元，息１仙

宏力醫療（０９９０６）全年純利升６８％，不派息

中國聖牧（０１４３２）全年純利升１６％，不派息

中國宏泰（０６１６６）全年純利跌８０％，不派息

海天地悅旅（０１８３２）去年淨虧損收窄至５９５萬美元，不派息

北控城市資源（０３７１８）去年多賺１７﹒６％至５﹒０２億元，末期息３仙

環球信貸（０１６６９）去年純利跌１８﹒２％，派息５﹒３仙

李氏大藥廠（００９５０）去年多賺１４倍，派息３﹒１仙

新華保險（０１３３６）去年純利升４﹒６％，派息１﹒４４元人民幣

方正控股（００４１８）去年純利跌１９％，不派息

快手（０１０２４）去年經調整虧損擴大至１８８﹒５２億元人民幣，不派息；上季經調整虧損

擴大至３５﹒６９億元，收入升３５％

希瑪眼科（０３３０９）去年虧轉盈賺２１８６﹒１萬元，不派息

中石化油服（０１０３３）虧轉盈１﹒４億元人民幣，不派息

中行（０３９８８）去年純利升１２％至２１６５﹒６億元人民幣，派息２２﹒１分

中銀香港（０２３８８）去年純利跌１３％，末期息０﹒６８３元

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《公司資訊》

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內地最大網上音頻平台喜馬拉雅向港交所提交上市申請

中國生物製藥（０１１７７）抗腫瘤Ｉ類新藥獲批臨床試驗

港交所（００３８８）提三大關鍵戰略，鞏固作為中國離岸融資中心地位；上市申請數量增加，

ＬＭＥ會汲取鎳交易事件教訓；對目前ＳＰＡＣ表現感滿意，正構建數碼資產平台；歐冠昇：鞏

固香港國際金融中心地位，促進東西方資本雙向流動：研究以新上市規則吸納未盈利先進技術公

司

重慶銀行（０１９６３）本年５０億元人民幣二級資本債券發行完畢

達美樂比薩中國特許經營商達勢股份申請香港ＩＰＯ

博華太平洋（０１０７６）委任執董兼聯席主席和獨立非執董

中國上城（０２３３０）宣布銀行帳戶解除凍結

ＩＧＧ（００７９９）料第二季虧損較首季擴大，考慮行業現況及發展機遇而不派息

Ｇｒｅｅｎ Ｒａｄａｒ與中信國際電訊ＣＰＣ成為戰略合作夥伴

中華電力獲１５０億日圓與減排掛勾的定期貸款額度

優創金融（０１１６０）６２５０萬股供股股份以０﹒６８元配售予獨立承配人

微信電腦版今早無法登陸，騰訊（００７００）稱系統升級，目前服務已恢復

葉氏化工（００４０８）分拆洋紫荊油墨上市正有序進行，已完成兩輪提問回覆

李嘉誠再增持長實（０１１１３）共３０萬股

盈富基金（０２８００）恒生投資獲選為盈富基金新經理人

中銀香港（０２３８８）去年淨利息收入跌８％，淨息差跌２１基點

中行（０３９８８）去年淨息差下降１０基點，不良貸款率跌至１﹒３３％

恒生（０００１１）施穎茵稱獲選管理盈富基金，深感榮幸

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《國企紅籌》

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中信証券（０６０３０）全面落實股票註冊制時機已趨成熟

君實生物（０１８７７）肺癌藥物ＪＳ１１６膠囊臨床試驗獲受理

東航失事客機「黑匣子」譯碼正進行

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《神州民企》

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中國飛鶴（０６１８６）料上半年業績或會下滑，成本上升對毛利率影響不大

廈門禹洲鴻圖擬明日召開「１９禹洲０２」債券持有人會議

京東健康（０６６１８）績佳兼擬回購股價飆一成半，帶挈同系齊造好

碧桂園服務（０６０９８）大規模併購時間已過去，將在增值服務參與併購

融創４０億債快到期，傳債權人要求本周償還八成本金

陽光城再曝境內外債務違約，連錄漲停後今直墜跌停

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《中國要聞》

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能源局表示全國能源生產總量達到４４﹒１億噸標準煤

中證監澄清：未對小米產業鏈企業出台ＩＰＯ限制政策

今年高校畢業生首破千萬，教育部暫匯集３８０萬職位

華融證券資管和投行違規，兩名負責人被監管談話

安徽ＥＴＣ澄清過站掃碼可用微信，騰訊稱行業費率低

人民銀行貨幣政策委員會換員，余蔚平、康義加入

人行營業管理部表示引導金融機構加大對實體經濟支持

安徽ＥＴＣ停用微信支付，手續費上漲與騰訊協商無果

中信證券表示降準降息有１０至２０基點下行空間

人行１５００億逆回購利率持平，加碼放水１３００億；人行今日開展５０億人幣ＣＢＳ操作，

期限３個月

天津地鐵工程坍塌致４死被謊報１傷，７人被追刑責

華為表示規模縮小但盈利能力增強，芯片獲得仍有困難

傳深圳二手房參考價升３－５％，住建局表示會適時調整

北京首創集團原董事長李愛慶被「雙開」

遼寧省副省長郝春榮受查，月內兩名副省長落馬

發改委表示煤炭價格指數市場運行不規範問題較為突出

長安華為寧德時代聯合汽車品牌阿維塔完成首輪融資

豆瓣下月１８日起停用全部私密小組，６月底停止服務

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒２％，台積電籲美國將外企納入補貼計劃

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《其他消息》

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特首戰四強突出，傳北京召集選委「國家隊」留港

梁國雄搶文件案藐視立法會罪成，判囚１４日

證監會禁止前法巴有關人士金範錫重投業界２７個月

賴如鑫獲任命為解放軍駐港部隊政治委員

田北辰建議港府向港鐵補償加幅後放棄票價調整機制

信保局推出「出口信用擔保計劃」，擔保額以５０００萬元為上限

中原表示２月樓價指數創一年新低，但小陽春已成雛型

利嘉閣表示２月樓價指數創１３月新低，首季恐瀉近５％

差估署２月樓價指數按月跌２％，連跌兩個月

深股通額度全日用１３億元；滬股通額度全日用近１５億元，陸股通淨流出３億元

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《俄烏開戰》

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Ｇ７拒絕用盧布結算俄進口能源，克宮警告不會做慈善

俄金融機構講解表示２種方式換取盧布購天然氣

拜登澄清無意推翻普京，北約對俄烏停火現內部分歧

日美合作應對外匯波動，暫無法規可凍結俄央行資產

美國商務部表示沒看到亞洲國家不遵守對俄出口管制

俄烏展開新一輪和談，阿布拉莫域現身土國會場

據報國泰（２９３）改紐約飛香港航線避開俄羅斯領空

美國頁岩油料年底日增產１００萬桶

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《大國博弈》

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所羅門總理稱不想捲入地緣政治，無意要求中國建基地

美國將調查中國太陽能電池板製造商是否逃避關稅

美國擬夥日韓台組芯片聯盟，建半導體供應鏈圍堵中國

中國外交部表示中所開展正常執法安全合作符合國際慣例

外交部回應美調查中國太陽能廠避稅：停止無理打壓

美國代表將出席明日在中國舉行的阿富汗鄰國外長會

美視華為最重要戰略競爭對手，外交部表示打壓不會得逞

華留學生入境澳洲涉隱瞞軍訓經歷被遣返，中方提交涉

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《新冠肺炎》

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本港新增７５９６宗確診，核酸檢測３１６４宗

本港新增１４９宗死亡個案，中大醫院兩轉介病人離世

張竹君稱確診數字仍屬高水平，籲假期少到人多地方

上海助企業抗疫若干措施：實施大規模增值稅留抵退稅；上海政府料助抗疫政策今年可減負１４

００億元

上海昨增本土新冠確診９６例，無症狀感染４３８１例

上海金融機構紛啟應急機制，目前市場運行平穩有序

上海銀保監推高達千億元無縫續貸政策幫實體經濟抗疫

中大計劃下月２５日恢復正常校園服務

傳上海浦東核酸結果堪憂浦西提前封控，官方緊急闢謠

內地增本土及無症狀近七千宗，上海破紀錄近四千五宗

匯豐下月起放寬防疫限制，允三成本港員工返回辦公室；匯豐再多５０家分行４月起恢復五天營

業

廣西靖西市全員居家隔離，公共交通停運

吉林表示堅定不移執行動態清零方針，就買菜難問題致歉

外媒表示堅上海封控影響超深圳封城，危及中國ＧＤＰ目標

安老院今起可直接聯絡社署安排輕症院友到暫託中心

專家組組長仝小林稱會制定符合香港實況的中醫方案

教聯會調查表示堅七成教師不贊成下月恢復面授課堂

林鄭稱可安排內地中醫師到安老院舍，指導防感染工作

浦東新區對居民發「禁足令」，除核酸採樣外一律留家

疫情擴散仍急，上海將在退稅降費等方面出台助企政策

粉嶺祥華邨祥智樓三廈完成強檢，發現逾百宗陽性個案

美團於上海免費開放３１家愛心酒店，騎手已陸續入住

許樹昌稱疫情尾段可做大型抗體測試推算實際感染人數

運輸署要求專營巴士公司恢復７９條路線服務

香港金融業「剩者為王」，未移民銀行家或升職加薪

３８％社福機構員工未打針，工會盼透過調職保留人手

葉劉批政府危機意識低，未及早安排長者打針

醫管局表示公院已為逾２萬名病人處方新冠口服藥物

銀行間協會支持疫情防控領域融資，加強債務註冊發行

馬士基表示上海封控增加卡車運輸成本，震盪全球供應鏈

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