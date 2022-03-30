《運籌帷幄－梁業豪》好淡拉鋸戰，你看得出雙方的部署嗎？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

中性和顯著向淡。於今天（３０日）３月份期貨、期權到期前，港股好淡大戶進行了拉鋸戰。早

前大市大幅急升，短期反彈浪肯定已經開始，相信淡友大戶於早前大幅下跌的市況中已經分批平

掉了大量舊倉套利。於市況掉頭回升的時候，大家認為主要上升動力來自哪一類市場參與者呢？

肯定不會是散戶吧。

職業炒家呢？他們只會沿途伺機順勢圖利。至於好友大戶，則應於低位分批累積了大量好倉

，於圖利計劃的最後階段不計價地完成持倉行動，令市況急升，迫使淡友知難而退，爭相平舊倉

計數，須知這種情況會為價位增添上升動力，乃好友大戶樂於見到的。最後，為甚麼淡友大戶沒

有於低位平掉全部舊倉套利呢？想必是他們認為反彈過後，市況會再度下跌。先平掉大量舊倉套

利，便有足夠資金於高位補回淡倉了。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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