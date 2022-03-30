《專家之言－何志銘》市場關注俄烏談判進展，料港股氣氛轉好

《專家之言》俄烏兩國代表在土耳其伊斯坦布爾舉行面對面談判，消息指雙方均有意讓步。

昨（２９日）恒指高開８６點，早段曾升２５２點，指數一度高見２１９３７點，其後腳軟升幅

收窄至３７點，曾低見２１７２２點，其後又再度發力向上，主板股票的升跌比率為２１比１９

，恒指成分股４１隻股份上升，下跌股份２３隻，升跌比率為６２比３５（上日為５０比４５）

。全日升２４２點或１﹒１２％，收２１９２７點，國指升１１６點或１﹒５８％，收７５１３

點，恒生科技指數升１１３點或２﹒５２％，收４６０７點。大市全日成交總額降至

１２５１﹒０４億元，滬港通南下交易淨流出１﹒７２億元人民幣、深港通南下交易淨流入

９﹒６９億元人民幣。市場焦點大家密切留意，歐洲央行總裁拉加德在塞普勒斯央行的一次活動

上發表講話。英國央行副總裁布羅德班特發表演講。里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金在該聯儲主

辦的一次會議上致開幕詞。歐洲央行執委帕內塔參加歐洲議會經濟和貨幣事務委員會

（ＥＣＯＮ）就數字歐元舉行的聽證會。至於數據方面，美國公布３月ＡＤＰ就業變動，料由

４８萬降至４５萬。美國公布第四季ＧＤＰ價格指數，料由６％升上７﹒１％，第四季核心個人

消費支出平減指數季率升幅料由４﹒６％擴大至５％，第四季個人消費料由２％升上３﹒１％。

歐元區公布３月消費者信心指數。德國公布３月消費者物價指數，月率升幅料由０﹒９％擴大至

１﹒６％，年率升幅料由５﹒１％擴大至６﹒２％。日本公布２月零售銷售，月率跌幅料由

０﹒９％收窄至０﹒３％，年率料由１﹒１％逆轉至下滑０﹒３％。



＊美儲局步入加息周期，債息倒掛預示經濟衰退＊



全球通脹壓力不斷升，隨著美國聯儲局亦已步入加息周期，美國國債１０年期債孳息率上周

升穿２﹒５厘後，５年期與３０年期孳息率更出現罕見的「債息倒掛」信號，此為經濟衰退的先

兆，大家不容輕視。回至港股方面，日線圖上顯示，恒指１０天線已升穿２０天線，市場將關注

新一輪俄烏談判進展情況，且再加上恒指即將進行季檢，預期市場氣氛可望轉好，可走多一步見

２２４００點。《獨立股評人 何志銘》



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