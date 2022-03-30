《盤後部署》恒指走勢強料破２２４００，油價波動料對油股影響細

《經濟通通訊社３０日專訊》俄烏談判進展良好，刺激隔晚外圍股市抽升。港股今日開局理

想，高開１７４點，報２２１０１點。俄概股俄鋁（００４８６）公布去年盈利３２﹒２５億美

元，升３﹒２５倍，績佳加上俄烏消息利好，今早高開逾６％。昨日（２９日）多隻藍籌股公布

業績，包括建行（００９３９）、中行（０３９８８）及比亞迪（０１２１１），業績藍籌全日

收升；建行升０﹒８７％，報５﹒８元；中行（０３９８８）升２﹒３％，報３﹒１２元；比亞

迪升３﹒６１％，報２２３﹒８元。

恒大汽車（００７０８）發通告指正了解情況，認為事件主要涉及姐妹公司恒大物業，未有

進一步內幕消息公布今早復牌。復牌後曾一度跌超過一成六，收市前跌幅收窄，最終收報報

３﹒１４元，跌１０﹒８％。

恒指半日高收２３５點報２２１８０點；據內媒報道，福州市即日起將針對非五城區戶籍家

庭在福州五城區購房，無需提供近兩年內滿１２個月醫社保或納稅證明或落戶，即可購買一套福

州五城區１４４平方米以下的普通住宅。市場憧憬更多內地城市放寬樓市限購，午後多隻內房股

大幅擴大升幅，融創（０１９１８）及旗下日前公布業績的融服（０１５１６）一度抽升兩成，

旭輝（００８８４）、世茂（００８１３）及金茂（００８１７）等民企升超過一成。

內地樓市政策有望放寬下，恒指下午曾升逾４００點，惟收市前升幅收窄，最終收報

２２２３２，升３０４點或升１﹒３９％，主板成交１５５３﹒５９億元。國企指數收報

７６０９，升９６點或升１﹒２８％。科技指數收報４６２２，升１５點或升０﹒３４％。

Ａ股多隻房地產股漲停下，滬深股市同造好；上證綜合指數報３２６６，升６２點或升

１﹒９６％，成交４１３０﹒０９億元人民幣；深證成份指數報１２２６３，升３６８點或升

３﹒１０％，成交５４５３﹒７７億元人民幣。



＊內外消息利好恒指突破２２４００＊



期結日港股風向未有大幅轉變，因外圍消息利好，加上內地樓市放寬限購，內外一片好景下

淡軍下攻無望。周一（２８日）及周二（２９日）因港股好消息消化已盡，大市總成交逐步縮減

至１２００億元水平，但今日受雙重利好消息帶動，大市成交重上１４００億元以上，淨流入由

上日６１﹒９９億元增加至今日的８０﹒２３億元，料港股本周內有望再度挑戰突破２２４００

較強阻力水平。

料今明兩日市場焦點為油股，除中海油（００８８３）今日公布業績外，中石油

（００８５７）亦將於明日公布業績。值得關注兩桶油的派息水平是否如早前公布一樣吸引，若

派息吸引加上回購行動，短期因俄烏帶來的油價波動影響將會減少。此外，儘管俄烏談判進展良

好，但歐美對俄羅斯能源的制裁未必能馬上撤銷，故油價短中線仍然較有支持，對油股亦較為有

利。（ｈｃ）

